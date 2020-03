‚Musíme přiznat nedostatek roušek a respirátorů.' Ministr kultury se na twitteru omluvil za vládu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD se v úterý omluvil veřejnosti na twitteru za celý kabinet premiéra Andreje Babiše z ANO. Podle ministra je nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů, a to především pro lidi v první linii. Zároveň dodal, že stojí za opatřeními vlády, jejíž je jako ministr součástí. Praha 12:50 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lubomír Zaorálek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela otevřeně je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů, zejména pro ty, kteří pomáhají v první linii – zdravotnický personál, hasiče, policisty a také prodavačky,“ napsal ministr kultury Lubomír Zaorálek na sociálních sítích Facebook a Twitter.

„Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu omluvit veřejnosti. I z důvodů, jako je tento, jsme už dříve na vládě navrhovali vyhlášení nouzového stavu, abychom lépe uspěli ve rvačce evropských států, které poptávají stejné produkty,“ dodal.

Na nedostatek ochranných pomůcek si stěžuje řada nemocnic, lékařů, zdravotníků a dalších lidí z profesí, u kterých je největší pravděpodobnost, že přijdou do kontaktu s nakaženými novým typem koronaviru. Česko chce nyní tolik potřebný materiál dopravit zejména z Číny.

Nákupy v Číně

V úterý přistál v čínském Šen-čenu vojenský speciál, který má do Česka dopravit na 150 tisíc rychlotestů na nový typ koronaviru. Letadlo by se mělo vrátit ve středu. Z Číny chce stát dovézt také roušky, respirátory i další testy. Přivézt by je měla letadla dopravce Smartwings.

Premiér Andrej Babiš v pondělí řekl, že stát připravuje vypravení sedmi letadel, která by měla v úterý a ve středu odletět do Číny pro zdravotnický materiál. Do Česka by měla dopravit mimo jiné dar od skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nebo objednávky ministerstva vnitra.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD v úterý na twitteru uvedl, že jeho resort má v Číně zajištěných přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných obleků a brýlí a další zdravotnický materiál. Ministerstvo obrany podle něj pracuje na zajištění dopravy ukrajinským letounem An-124.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly by měl v brzké době mít každý alespoň jednu roušku. Například řidičům či vlakovému personálu budou k dispozici přes distribuční místa v krajích.

Občanům budou distribuovány ve dvou etapách řetězcem přes obce s rozšířenou působností. První dodávku pěti milionů roušek by mělo dostat práceschopné obyvatelstvo, následnou pak zbytek populace, řekl Prymula.

