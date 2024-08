Kvůli nestabilnímu skalnímu masivu neprojedou řidiči centrem Hřenska

„Do Německa je to normálně průjezdné. Pokud byste chtěli směrem na Českou bránu, tak tam je uzavírka, ale dá se se to objet přes Janov, není problém,“ vysvětluje do telefonu starostka Hřenska Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná.

„Zatím jsem to dnes řešila asi třikrát. Máme společnou whatsappovou skupinu občanů a podnikatelů v Hřensku, tak ti lidé u nás už jsou informovaní. Je výhoda, že už je konec prázdnin. Navíc jsme tady už na krizové situace zvyklí,“ dodává starostka.

Značka zákazu vjezdu je až za prodejnou sportovního oblečení, za ní už žádné domy nejsou, a tak zřícení 12kubíkového balvanu hrozí jen na silnici.

Autobusová doprava před značkou zákazu vjezdu končí. „Linka 434 bude po dobu uzavírky jezdit z Děčína přes Ludvíkovice, linka 438 pojede z Děčína a bude končit na nábřeží ve Hřensku a linka 435 pojede z Mezné směrem na Hřensko s následným odbočením na Janov,“ přibližuje Jindřich Franěk z odboru dopravy Ústeckého kraje, jak se uzavírka tří linek, které přes Hřensko jezdí, dotkne.

Práce na sanaci puklého balvanu by měly začít co nejdříve. „Jeví se, že v pondělí 2. září bychom už mohli začít. Pravděpodobně bychom řešili zasíťování toho skalního bloku,“ popisuje vedoucí děčínského úseku Správy a údržby silnic Aleš Kocián.

Podle něj by mělo zabezpečení nestabilní skály přijít na zhruba 400 000 korun. Naposledy zkomplikovala život a dopravu ve Hřensku téměř měsíční uzavírka silnice na Mezní Louku loni na jaře.