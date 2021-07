Klienti chtějí peníze zpět za neuskutečněné zájezdy. Cestovní kanceláře ale vouchery nechtějí proplatit

Na konci srpna vyprší poukázky za zrušené zájezdy podle takzvaného lex voucher. Jenže ne všechny cestovní kanceláře vydávaly poukazy se státní zárukou, které klientům v případě, že si nevyberou jiný zájezd, garantují vrácení peněz. Podle Asociace cestovních kanceláří jsou v Česku až desítky tisíc lidí, kteří disponují jiným typem poukazu, a ne všechny cestovní kanceláře chtějí vyplácet peníze. Praha 0:10 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestovní kanceláře nabízely za neuskutečněné zájezdy vouchery, ne všechny ale se státní zárukou. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Iveta Lapešová Vargová z Plané nad Lužnicí měla s rodinou odletět v červnu loňského roku na Djerbu. Za zájezd zaplatila téměř 40 tisíc korun, jenže k moři na tuniský ostrov kvůli pandemii koronaviru neodletěla.

Cestovní kancelář jí nabídla místo státem garantovaného voucheru na vrácení peněz svůj vlastní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Problémy s vouchery na zájezdy

„Zažádala jsem cestovní kancelář Blue Style o vyčíslení storno podmínek. Poslali nám vyčíslení, že bychom přišli o 29 tisíc korun a devět by nám vrátili, protože jsme měli zaplacenou zálohu asi 37 tisíc. Takže jsme přistoupili na jejich voucher a od té doby z nich nemůžeme dostat peníze zpátky,“ popisuje Radiožurnálu.

„Nabídli nám jen voucher Travel Safe, lex voucher vůbec. A na jejich voucher nám nahráli celou zálohu těch 37 tisíc,“ doplňuje.

Na podzim tak chtěla odletět na Djerbu znovu - jenže epidemická situace se na ostrově zhoršila, a tak znovu zůstala doma.

„Jenomže peníze nám opět nahráli na voucher, strhli si 12 tisíc storno poplatky a 25 tisíc nám nahráli zpátky a ty už nám nechtějí vrátit,“ říká Iveta Vargová.

Cestovní kancelář Blue Style svých voucherů s názvem Travel Safe podle provozního ředitele Ondřeje Rušikvase vydala klientům víc než 100 tisíc.

Jsme v roli žebráků, stěžují si klienti Firo-tour. Nemají peníze ani zájezdy, firma vyzývá k trpělivosti Číst článek

„Tyto poukazy předcházely státním poukazům a my jsme měli zodpovědnost a povinnost vůči klientům zajistit to, že o své prostředky nepřijdou a budou co nejdříve vědět, jakým způsobem je mohou využít, protože jsme přišli s tím poukazem dřív, než stát vydal lex voucher,“ říká Rušikvas.

Jedině podle zákona

Poukaz vydaný cestovní kanceláří umožňuje čerpat další služby - tedy zájezdy. Toho už využilo podle dat Blue Style víc než 70 procent klientů. Platnost voucherů navíc cestovní kancelář prodloužila o rok, tedy do konce října příštího roku.

Podle advokáta Radovana Hrubého z advokátní kanceláře Legans, který zastupuje necelou stovku klientů, kteří mají peníze u cestovních kanceláří za neuskutečněné zájezdy, musí ale cestovní kanceláře peníze vrátit v plné výši.

„Ve chvíli, kdy vstoupil do účinnosti zákon lex voucher, tak se výhradně postupuje podle tohoto zákona. Jakákoliv jiná dohoda je neplatná a zákazník tedy má právo na vrácení peněz ve lhůtách daných lex voucher. Jediným předpokladem je naplnění podmínek, tedy že zájezd měl být nastoupen mezi 20. únorem 2020 a 31. srpnem 2020,“ vysvětluje Hrubý.

Michal Veber z Asociace cestovních kanceláří radí takovým klientům, aby se v první řadě obrátili na cestovní kancelář a snažili se vyjednat přesné podmínky s ní. „Cestovní kancelář určitě nechce hazardovat s důvěrou klienta, který s ní pojede další rok nebo třeba i další léta, takže rozhodně k nějaké dohodě dojde.“

Lex voucher - tedy poukazy se státní zárukou - ukládají cestovním kancelářím, že pokud si zákazníci nevyberou jiný zájezd, musí jim vrátit peníze v plné výši. Platnost těchto voucherů vyprší na konci srpna.