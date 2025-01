Lidé v Praze protestovali před běloruskou ambasádou. Chtěli ukázat, že protesty nezmizely

Před běloruskou ambasádou v pražské Tróji se v neděli sešly desítky lidí, kteří protestovali proti represivní vládě prezidenta Aleksandra Lukašenka. Demonstraci pořádal spolek Belaruské studentstvo ČR k příležitosti probíhajících prezidentských voleb. „Chceme ukázat, že Bělorusko patří do Evropy a že se Lukašenka nebojíme a budeme dále bojovat,“ říká spoluorganizátor protestu Aliaksandr Parshankou pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Reportáž Praha 17:34 26. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protest před běloruskou ambasádou v Praze | Foto: Ema Polívková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prostor před běloruskou ambasádou zaplnil menší dav s červenobílými vlajkami, jež jsou symbolem svobodného Běloruska, plakáty s fotografiemi politických vězňů a slogany odsuzujícími prezidenta Lukašenka, který v nedělních volbách obhajuje už posedmé mandát. Podle odborníků a novinářů se očekává, že tyto volby budou zmanipulované stejně jako předchozí v roce 2020, kdy se Lukašenko prohlásil vítězem na úkor Svjatlany Cichanouské, jak popsali odborníci už dříve serveru iROZHLAS.cz.

Pražská demonstrace se odehrávala vedle běloruské ambasády, kde Bělorusové v exilu nemají možnost volit, protože běloruská vláda zakázala po protestech v roce 2020 volit ze zahraničí.

Lidé přišli s červeno-bílými vlajkami a plakáty s politickými vězni | Foto: Ema Polívková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dneska je den, kdy Lukašenko už pošesté falzifikuje volby, takže je to příležitost pozvat lidi na akci. Rozhodli jsme, že to bude zrovna místo nelegitimního Lukašenkova velvyslanectví,“ říká Aliaksandr.

Co hrozí Bělorusům?

Bělorusům, kteří aktivně vystupují proti režimu Lukašenka v zahraničí, hrozí v jejich vlasti represe, pokud by se domů vrátili. Mimo to jsou ale v ohrožení i jejich rodiny, které v Bělorusku stále žijí.

„Není nás tady málo, lidé mají stále v Bělorusku rodiny. Lukašenko a jeho propangadisti všem říkali, že každý bude trestán, každému bude zkofiskován majetek. Já můžu říct, že v Bělorusku už nic nemám, rozhodnutím generálního státního zástupce mi bylo všechno zabaveno, to čeká i další lidi,“ popisuje Aliaksandr.

Běloruský student Daniel | Foto: Ema Polívková | Zdroj: iROZHLAS.cz

I ostatní Bělorusové, kteří se demonstrace zúčastnili, se shodují, že hlavní motivací je ukázat, co se aktuálně u nich ve vlasti děje, a že protesty nezmizely. „Přišel jsem podpořit Bělorusy v exilu. Nemůžeme se vrátit zpátky. Samozřejmě rozumím, že tohleto to nezmění, víme, že volby budou zfalšované, ale musíme pořád dávat na vědomí otázku, co se v Bělorusku děje a že protest není potlačený,“ říká pro iROZHLAS.cz student Daniel, který už v Česku žije pět let.

„Myslím si, že je to důležité. Je to alespoň nějaký způsob, jak upozornit na současnou situaci v Bělorusku a že se tam dnes dějou ty volby,“ doplňuje jeho slova Dmitrij, který na demonstraci na rozdíl od Daniela přišel v roušce, aby ochránil svou identitu a tím svou rodinu.

Dmitrij nebyl sám, kdo se objevil v roušce, více lidí mělo respirátory a sluneční brýle, protože běloruská vláda už dopředu oznámila, že se pokusí identifikovat protestující v zahraničí a následně je postihnout. Což se potvrdilo, protože v průběhu demonstrace vyšel z ambasády muž, který začal pořizovat fotografie shromážděného davu.

Plakát Belaruského studentstva | Foto: Belaruské studentsvo

„Bylo to poprvé, co na nás někdo vylezl,“ říká organizátor Aliaksandr a dodává, že pořízené fotografie určitě poputují k běloruské policii.

‚Ať žije Bělorusko‘

V průběhu poklidného protestu lidé zpívali běloruské písně, vzpomínali na politické vězně a skandovali: „Ať žije Bělorusko!“. „Heslo ‚Ať žije Bělorusko‘ je používáno už více než sto let podle básně běloruského klasika. V Bělorusko je to zakázáno, což je absurdní,“ vysvětluje Aliaksandr.

Demonstrace se kromě běloruských zástupců zúčastnili i Češi a cizinci, kteří s myšlenkou svobodného Běloruska sympatizují. Jedním z nich byl například Richard z USA, Aliaksandrův přítel. „Podporuji lidská práva a podporuji Aliaksandra v jeho snaze za ně bojovat,“ říká Richard.

„S tématem Běloruska nebo Bělarusi jsem se seznámil už před třiceti lety a už třicet let se nějak angažuji. O co mně jde, je, abychom si my Evropané, obyvatelé svobodné a bohaté části Evropy, uvědomili, že Bělorusko je také Evropa, která ale neměla takové historické štěstí,“ vysvětluje český filolog Tomáš Hoskovec svou motivaci v neděli před ambasádu přijít. Dodává ještě, že bychom měli být s Běloruskem solidární a netvářit se, že se nás situace tam netýká.

Bělorusové v zahraničí nemohou volit | Foto: Ema Polívková | Zdroj: iROZHLAS.cz