Ochránci přírody nesouhlasí s rozšířením areálu u Lipna, místní vedení v něm vidí příležitost

Investor chce vybudovat nové sjezdovky mezi Lipnem nad Vltavou a Loučovicemi, které by tímto rozšířily stávající areál, součástí projektu je také lanová dráha a lyžařský vlek. Podle návrhu by lyžaři nastupovali na vlek hned od místní železniční stanice Lipno nad Vltavou. Díky tomu by mohli jet vlakem přímo ke sjezdovce.

Projekt také nyní získal souhlas v tzv. řízení EIA. To posuzuje vliv projektu na životní prostředí a jsou v něm poměrně přísné podmínky pro přípravu záměru a provoz.

Projekt tak musí splnit podmínky jako například maximální rychlost vleku tři metry za sekundu nebo omezení provozu sněžných děl a jejich povinné rozestupy, uvedla Kateřina Pernikářová z oboru životního prostředí krajského úřadu. Na sjezdovce také nesmí hrát hudba a nesmí se lyžovat večer a v noci.

Do procesu vstoupily dva spolky pro ochranu prostředí, Lipensko pro život a sdružení Calla, kterým vadí kácení části lesa kvůli vybudování sjezdovky. Také se bojí, že hluk ze sněžných děl bude rušit občany nebo že projekt bude znamenat znečištění vodních toků a přehrady a umělý sníh ohrozí chráněné druhy rostlin a živočichů.

Proti znečištění se ohradil jednatel společnosti Lipno servis s tím, že používají vodu přímo z Lipna bez přidaných aditiv.

Před několika lety vznikla kvůli projektu také petice, kterou podepsalo asi sto místních. Vedení Loučovic však vidí v projektu příležitost, jak lokalitu zatraktivnit a zajistit profit místním podnikatelům.