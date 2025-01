Manželé z Ostravy opravují podruhé vyplavený dům. ‚Konečně jsme začali topit a vysoušet zdi,‘ říkají

„Už jsme začali topit, což je pro nás spása, protože konečně můžeme vysušovat a něco dělat,“ říká Pavla. Největší obavou Tylečkových bylo, jestli zprovozní kotel a veškerá zařízení, která mají ve sklepě, což se nakonec povedlo, takže se v domě dá topit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si druhý díl seriálu Znovu zaplaveni

„Na stěnách pořád máme mapy, ale už to vysychá,“ říká Pavla. Například v kuchyni sice vlhko stále prostupuje stěnou za jídelním stolem, ale vlhkost už není tak cítit jako dříve.

Manželé Tylečkovi mají docela napilno, protože se právě chystají do obchodu s nábytkem. „Mají nám přivézt postele do ložnice, kde je teď prázdno, a také skříň,“ popisuje Pavla.

Prázdná ložnice | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Zatím totiž všechno oblečení skladují na půdě, kam se chodí oblékat. „Tam máme všechny věci pověšené v koších, lavorech, prostě kde se dalo,“ vypráví Pavla. Na půdě zatím manželé i přespávají.

„Ale žijeme, máme střechu nad hlavou,“ říkají. Oproti prvnímu dílu působí manželé energičtěji a vypadají, že mají opět chuť na domu pracovat. „Trochu nás nabilo, že se nám to povedlo dát to takového stavu, a říkáme si, že to tady máme pěkné a musíme pokračovat dál. Zase si plánujeme,“ říká Pavla.

Jan Tyleček dům opravuje svépomocí | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Jan Tyleček při prvním setkání vůbec nepopíral, že neví, kde v sobě najde sílu jít do toho znovu. „Nezbývalo mi nic jiného než sebrat poslední síly, které jsem měl, a dát to tady do původního stavu,“ popisuje Jan nyní.

„Koupili jsme podlahy, takže jsem položil podlahu. Zase si vše děláme svépomocí, takže tím ušetříme hodně peněz. Teď budeme kupovat nábytek za to, co jsme našetřili,“ říká Jan.

Dodává, že myšlenky na prodání pozemku a koupi bytu nemá. I kdyby je velká voda vyplavila potřetí, tak to asi bude dělat znovu, přiznává.

Jaké trable Pavlu a Jana čekaly při jednání s pojišťovnou? Co vše museli dokazovat a řešit? Odpověď přinese středeční díl seriálu Znovu zatopeni.