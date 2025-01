Z evakuace do promáčeného domova. Ostravští senioři Jan a Pavla bojovali s povodní už podruhé

Jsou to přesně čtyři měsíce od ničivých povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Po celou tu dobu Český rozhlas sledoval osud starších manželů z ostravské části Stará Bělá, kterým se rozbouřená Odra dostala na zahradu a do domku už podruhé. Opět museli osekávat zdi, vyhazovat nábytek a hledat sílu začít znovu. Poslechněte si první díl časosběrného seriálu Českého rozhlasu Znovu zatopeni. Znovu zatopeni Stará Bělá 9:12 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Voda jim poničila dům a jeho vybavení. Upravená zahrada připomínala páchnoucí vodní lagunu. Všude měli mokro a bláto. Senioři Jan a Pavla Tylečkovi z ostravského obvodu Stará Bělá zažili povodeň už podruhé.

Zatímco v roce 1997 měli ještě plno síly, teď vůbec netušili, jestli a jak boj s živlem vyhrají. Poprvé jsme je zastihli v polovině loňského září, když se do zaplaveného domova vrátili po evakuaci.

‚Budeme makat‘

„Sami vidíte, že všude je vody plno. A všechno je kontaminované, všechno budeme muset dezinfikovat,“ ukazuje kolem sebe Pavla. „Teprve teď jsme přišli, byli jsme evakuovaní v Porubě u dcery. Tak teprve zjišťujeme, jaké jsou škody,“ dodává Jan.

Manželé okamžitě začali s odklízením povodňových škod | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Všude jsou pytle s pískem. „Už jsme vytřeli vnitřek, dívejte, kam až v pokoji dosahovala voda,“ ukazuje Pavla interiér domu. Je to aktivní žena, má už na sobě holínky a rukavice.

„Voda se dostala i do koupelny. Tady máme kuchyň. Vidíte? I tady stála voda. Jsem zvědavá, jak se pojišťovna ukáže, co nám dají,“ říká paní Pavla s dovětkem, že se modlí, ať jí slouží s manželem ještě chvíli zdraví, aby celý dům dali opět do pořádku. „Už to je druhá záplava, máme toho plné zuby. Čekám, že přijede pomoct dcera a vnučka. Budeme makat,“ dodává.

Rozlitá řeka Odra u ostravského obvodu Stará Bělá | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Dům rodiny Tylečkových vypadá jak po velkém stěhování. Veškerý nábytek je v patře, uklízí se přízemí, které voda silně poškodila. „Vidíte? Už se nám zvedá plovoučka, je to v háji. Nevím, jestli to bude držet, jestli se to celé nerozjede,“ říká s povzdechem.

Velká voda zaplavila, samozřejmě i sklepy rodiny Tylečkových, včetně kotelny. „Nevím, jestli ten kotel půjde zprovoznit. Čekáme, až se do toho pustí manžel a zkusí to zapnout. Máme tady i tepelné čerpadlo, které ale bylo taky zatopené, tak uvidíme, jestli se spustí,“ přibližuje situaci Pavla.

Návrat manželů do poničeného domu poté, co voda opadla | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Zaplavené domy na dolním konci Staré Bělé už objíždí i zástupci radnice. Markéta Nováčková se lidí ptá, co potřebují nejvíce. „Čerpadla ani nepotřebujeme, protože tady už není co čerpat. Ale hlavně kontejner, ať tam můžeme všechny ty věci naházet a zbavit se jich. A taky vysoušeče, alespoň jeden,“ odpovídá jí pan Jan.

Zatopená zahrada

Celá zahrada rodiny Tylečkových je zatopená. Skleník, kompost, ovocná zahrádka, lavička, všechno je pryč. S Janem jdeme ještě nahlédnout do garáže, kde má samozřejmě, jak to na vesnici bývá, uskladněné sekačky a veškeré potřebné nářadí. Čvachtání napovídá, že se se voda nevyhnula ani garáži.

„Všechno je zničené. Pily, které jsem tady měl. Taky lednička a čerpadlo...“ rekapituluje sedmasedmdesátiletý senior škody ve své garáži. „Je to hrozný pocit. Jednou jsem to zažil a myslel jsem si, že už to podruhé nezažiji. Ale to, co se stalo... Jsem z toho úplně zdrcen,“ říká se slzami v očích.

Škody se nevyhnuly ani zatopené garáži | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Zůstanou manželé ve svém domě, nebo půjdou pryč? Jak se jim bude dařit opravovat dům? Odpověď přinese úterní díl seriálu Znovu zatopeni.