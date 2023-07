Novinář Wollner: Cítím obrovskou satisfakci, protože policie potvrdila mou nevinu

Policie odložila prošetřování případu novináře Marka Wollnera s tím, že nedošlo ke spáchání trestného činu ani přestupku. Proti bývalému šéfovi pořadu Reportéři ČT se koncem loňského roku objevilo několik svědectví, které ho obviňovaly z bossingu a sexuálního obtěžování. „Beru to jako obrovskou satisfakci. V těchto věcech je těžké se obhájit. A když to děláte sám, nikdo vám nevěří,“ říká v Interview Plus. Interview Plus Praha 15:11 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Wollner | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Podnět vedení České televize podala na Wollnera jeho tehdejší kolegyně Nora Fridrichová a ve stejný den prý o odpovědi na otázky, které byly podobně formulované, oficiální cestou požádal i server Hlídacípes.cz.

„Fridrichová je hlavní kmotrou toho serveru, její vztahy s redakcí a především šéfredaktorem Ondřejem Neumannem jsou nadstandardní,“ tvrdí.

Upozorňuje na to, že server prý udělal několik rozhovorů s redaktory, kteří se Wollnera zastali, žádný z nich ale nezveřejnil: „Práce, kterou Hlídací pes předvádí, je něco naprosto skandálního. V jednom případě jsem porušil mlčenlivost, čili jsem komentoval, a oni hned řekli, že komentuji konkrétní věc a porušil jsem mlčenlivost. Ale u lidí, kteří vypovídali proti mně, nic takového nikdy neudělali.“

Pokusy o diskreditaci prý začaly už loni v létě, když se objevila kauza Dozimetr kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka.

Tehdy se objevil anonym obviňující Wollnera z cenzury reportáže o kauze prodeje městských pozemků v Lysolajích, který měl na starosti právě Hlubuček.

Wollner se hájil, že Markéta Dobiášová nedokázala reportáž ani za pět měsíců dokončit. O možné cenzuře ale tehdy mluvili i politici jako Robert Šlachta (Přísaha), Tomio Okamura (SPD) nebo Andrej Babiš (ANO), který Wollnera už před lety označil za „zkorumpovanou pakáž“.

„Má to jednoznačnou návaznost. Dotyčná, která stála za anonymem, ve chvíli, kdy jsem se začal hájit, řekla vedení České televize, že na mě mají ještě závažnější případ, že jsem sexuální predátor a že to dokáže,“ popisuje s tím, že s Dobiášovou spolupracuje například někdejší novinář Marek Přibyl, který byl z Mf Dnes vyhozen poté, co s Babišem probíral témata chystaných článků o jeho politických protivnících.

Chyba, která zničí život

Wollner deklaruje, že vždy bojoval proti všem náznakům cenzury a proti zásahům do vysílání se ohrazoval i vůči nadřízeným.

Svědectví celkem 13 lidí se anonymizovaná objevila v interní zprávě, Wollner si prý přesto některá jména domyslel.

„Pracují v různých redakcích, ale nikdo z nich nedělá investigativní žurnalistiku ani nic zvlášť zajímavého. Pokoušeli se u mě uspět a nevyšlo jim to. A všichni lidé, kteří se mnou měli nějaký problém, tak ho začali převádět na dvě věci: buď je to bossing, anebo jsme neuspěli, protože nás šimral na krku.“

Nový generální ředitel Jan Souček chce kauzu kolem Reportérů ČT ještě dořešit a Wollner mu podle svých slov bude držet palce.

„Z televize mě dostali lidé, kteří v ní nepracují, na základě nějakých svých roky starých vzpomínek. A názor lidí, kteří byli moji přímí podřízení, byl médii absolutně pomíjen,“ tvrdí.

„Ještě jsem nezažil, aby někdo musel odejít jen proto, že bývalá zaměstnankyně, která musela odejít ze tří redakcí během dvou let, protože nepracovala, napíše hnusný článek a skupinka jejích přátel je už zorganizovaná a vypráví ho ve stejném duchu,“ dodává.

„V rámci korektnosti řeknu, že jsem mohl být více tolerantní k chybám svých lidí. A ty chyby přitom někomu můžou zničit život, v tom je to médium strašně silné. Často třeba nebyli schopni dodat základní věci jako názor protistrany a udělali přesně to, co se teď mně dělo v posledním půlroce. Čili vlastně mě nepřekvapuje, že tak vypovídají, protože oni tak i pracovali,“ uzavírá novinář.

