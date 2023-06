Plus pořádá mezinárodní konferenci o roli médií na Ukrajině. Zúčastní se Pavel, Kličko i Němcovová

Součástí oslav 100 let rozhlasu bude 22. června také mezinárodní konference Média a Ukrajina s podtitulem Společné hodnoty, společná odpovědnost. Pořádá ji Český rozhlas Plus ve spolupráci se stanicí Radiožurnál a zpravodajským serverem iROZHLAS.cz. Zaměří se na roli veřejnoprávních médií v pokrývání dění na Ukrajině a na odpovědnost novinářů i Západu jako celku. Praha 10:28 12. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konference Média a Ukrajina se uskuteční 22. června | Zdroj: Český rozhlas

Plošné ruské napadení Ukrajiny v únoru 2022 a jeho důsledky sledují lidé téměř v reálném čase. Přímá svědectví i vyjádření politiků jsou nejen ve velkých médiích, ale i na internetu a sociálních sítích. Roli spolehlivého průvodce na sebe v Česku berou hlavně média veřejné služby.

Jak jejich reportéři i manažeři vidí práci ve válečném konfliktu? Jak ji prožívají jejich ukrajinští kolegové? Co si o něm myslí klíčoví politici a intelektuálové? Odpoví mezinárodní konference Českého rozhlasu, pořádaná u příležitosti 100. výročí rozhlasového vysílání v Česku.

Mezi účastníky konference bude řada domácích i zahraničních osobností:

český prezident Petr Pavel ,

, starosta Kyjeva Vitalij Kličko ,

, britský publicista Peter Pomerantsev ,

, americká historička Marci Shore ,

, ruská opoziční novinářka Žanna Němcovová ,

, válečný reportér Českého rozhlasu Martin Dorazín

a představitelé veřejnoprávních rozhlasů z Česka, Slovenska a Ukrajiny.

Stoletý Rozhlas se dívá do budoucnosti a zavazuje se k udržitelnosti. Naplňovat se ji snaží paletou opatření Číst článek

„Český rozhlas se rozhodl uspořádat exkluzivní konferenci o úloze médií během ruské agrese na Ukrajině, kterou odvysílají i naše zpravodajské stanice. Vážíme si toho, že na konferenci dorazí prezident České republiky Petr Pavel. Je pro nás také čest, že svoji účast přislíbil starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Posluchači se mohou těšit i na jedinečné příspěvky českých nebo zahraničních válečných reportérů,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Ruskou agresi na východ od nás sledujeme od samotného počátku, neustále máme v akci reportéry včetně stálého zpravodaje na Ukrajině Martina Dorazína. Posluchačům a příznivcům chceme přiblížit, jak vypadá práce našich i ukrajinských kolegů v terénu, jaká řeší dilemata a jaká je budoucnost válkou zkoušené země pohledem českého prezidenta či dalších světových osobností,“ uvádí ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

„Nechtěli jsme dělat nic honosného, uprostřed válečného konfliktu to nedává smysl. Proto syrový prostor v Holešovicích a snaha přinést co nejvíc osobních svědectví. Pevně doufáme, že probíhající válka nakonec všem hostům dovolí přijet, je to bohužel složitější než obvykle,“ dodává šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka.

Prestižní konference se bude konat ve čtvrtek 22. června v prostoru Jatka 78 v pražských Holešovicích. Vy se jí budete moci zúčastnit prostřednictvím vysílání stanic Plus a Radiožurnál, na webu iROZHLAS.cz a videostreamu na YouTube Plusu.