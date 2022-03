Jurečka: Vláda schválila, že příspěvek na ubytování uprchlíků bude 3000 na osobu a nejvýš 12 tisíc

Lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma ubytují uprchlíky, budou moci získat příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne nejvýš 12 000 korun. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za březen, oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle schváleného nařízení se nová dávka vyplatí tehdy, pokud příchozí v pokoji či bytě pobývali v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Praha 17:51 23. 3. 2022 (Aktualizováno: 18:09 23. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Česka zatím přišlo z Ukrajiny přes čtvrt milionu uprchlíků | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vláda schválila příspěvek pro solidární domácnost ve výši 3000 Kč na osobu a s maximální částkou 12 000 korun na měsíc. Chceme takto podpořit domácnosti, které pomáhají v této těžké situaci,“ uvedl Jurečka.

Příspěvek pro solidární domácnost zavádí nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal platit v pondělí. Podle něj se nová dávka poskytne solidárním domácnostem, které utečence ubytovali bezplatně. Ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Výši podpory a dobu jejího vyplácení upravuje vláda v nařízení.

Podle něj musí uprchlíci v pokoji či bytě bydlet v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Podle podkladů k předpisu by se dávka ve výši 3000 korun se stropem 12 000 korun měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.

Nařízení bude platit od pondělí 11. dubna. Ministerstvo v podkladech uvedlo, že zhruba třítýdenní lhůta je potřeba pro vytvoření mobilní aplikace pro vyřízení příspěvku a pro uklidnění nynějšího náporu na úřady práce.

O příspěvek bude ubytovatel žádat po skončení daného měsíce přes aplikaci, nebo v krajské pobočce úřadu práce. V žádosti uvede identifikační údaje uprchlíků, dobu jejich ubytování, adresu nemovitosti i to, zda dům či byt vlastní, nebo užívá podle smlouvy. Doloží také čestné prohlášení, že bydlení splňuje stanovené podmínky a že ho poskytl zdarma. Úřad peníze zašle na český bankovní účet, nebo případně poštovní poukázkou.

Nedaněný příspěvek

Podpora se nezahrnuje do příjmu při posuzování nároku na dávky. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) se také nebude danit. „Nebude to příjem, který bude podléhat zdanění, popíralo by to smysl příspěvku. Příjemcem budou čeští občané, ne uprchlíci. Majitelé bytů,“ řekl minulý týden po jednání vlády Stanjura. Zákon o zajištění uprchlíků nedanění příspěvku nezmiňuje.

Při ubytování 100 000 lidí by výdaje činily do 300 milionů korun měsíčně. Ministerstvo práce tak bude žádat posílení svého rozpočtu. Než skončí jednání s ministerstvem financí, počítá se s přesunem peněz uvnitř ministerské pokladny.

Ještě v pondělí resort práce v předpisu navrhoval strop 9000 korun. Zdůvodňoval to předpokladem, že nejčastěji si ubytování bude hledat matka se dvěma dětmi. Podle některých expertů byla maximální měsíční částka nízká. Jurečka pak v pondělí večer řekl, že kabinetu navrhne 12 000 korun.