Alláhu akbar, smrt vegetariánům a abstinentům i čučkaři. Deset let se Zemanovými ostrými výroky

27. června 2013 – Alláhu akbar

Německá novinářka stanice RTL se prezidenta Miloše Zemana dotázala, jak bude vypadat pomoc pro dvě Češky unesené v Pákistánu, Hanu Humpálovou a Antonii Chrásteckou. „Kdybych vám řekl, jaký způsob pomoci to bude, byla by to právě ta informace pro Tálibán nebo Al-Káidu. Jste agentka Tálibánu nebo Al-Káidy? Alláhu akbar,“ rozloučil se Zeman.

30. října 2014 – Učit se v Číně stabilizovat společnost

„Nepoučujeme o tržním hospodářství či o lidských právech nebo o něčem podobném. Naopak se snažíme se poučit. A já jsem v Číně, abych se učil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost,“ vysvětlil Zeman důvody své návštěvy v Pekingu pro čínskou státní televizi CCTV.

2. listopadu 2014 – Kun.. sem, kun.. tam

„Víte, co je to pussy v angličtině? Kun... Takže s prominutím, v textech této skupiny je kun.. sem, kun.. tam. Opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitej,“ prohlásil prezident v živém vysílání pořadu Hovory z Lán na vlnách Českého rozhlasu o ruské skupině Pussy Riot. Padlo i několik dalších vulgarismů. Zeman například řekl, že vláda zkur.... služební zákon.

15. listopadu 2014 – Řež na Národní třídě

„Každý, kdo někdy chodil na protistátní demonstrace, ví, že ho občas majzli obuškem. A to ještě ti dědci z Lidových milicí, když dostali povel ‚obušky k nasazení připravit‘, tak si je dali takhle na prsa a rozběhli se a my jsme jim utekli (…) Přátelé, nebyla to žádná krvavá řež, nebyl to žádný nestandardní masakr, byla to jedna z ‚x‘ demonstrací,“ řekl Zeman k policejnímu zákroku na Národní třídě 17. listopadu 1989.

17. listopadu 2014 – Nebojím se vás

„Nebojím se vás, stejně jako jsem se nebál před 25 lety,“ řekl Zeman na Albertově za ohlušujícího pískotu a rachotu stovek odpůrců. „Nevím, kdo z vás na Národní třídě byl, já ano. A je zbabělost od těch, kdo tam nebyli, aby teď přišli a házeli vajíčka nebo jiné předměty,“ dodal.

25. listopadu 2014 – Finlandizace Ukrajiny

„Pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci,“ řekl Zeman při návštěvě Kazachstánu.

Termín finlandizace obecně označuje vliv velmoci na politiku sousedního malého státu. Pojem je odvozený od postavení Finska vůči Sovětskému svazu po druhé světové válce. Finsko pro udržení své svrchovanosti podřizovalo od roku 1948 svou zahraniční politiku zájmům SSSR a sovětského bloku.

27. ledna 2015 – Kauza Peroutka

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky,“ řekl Zeman v první části projevu a odstartoval tak kauzu Peroutka.

25. února 2015 – Abstinenti a vegetariáni

„Smrt abstinentům a vegetariánům,“ řekl Zeman na Pražském hradě při přípitku s vítěznými vinaři v soutěži Salon vín. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček později vysvětloval, že prezident narážel na masového vraha Adolfa Hitlera, který byl rovněž abstinent a vegetarián.

25. ledna 2016 – Sobotka a kalašnikov

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta – a to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok. Vypadáte mladě, takže roku 2017 se zcela určitě dožijete. A pak existuje nedemokratická cesta – a ta se jmenuje kalašnikov,“ prohlásil Zeman na mítinku v Tišnově u Brna, když se ho jeden z občanů zeptal, jak by se šlo zbavit premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).

24. února 2016 – Skončíte jako Hitler

„Ochutnal jste v životě dobře vyladěnou slivovici, byl jste někdy v moravském sklípku, kde hraje cimbálovka, kde vám dají z koštýře skvělé víno, které zajíte špekem? Pokud ne, přišel jste o hodně a skončíte jako Hitler,“ upozornil Zeman na návštěvě Libereckého kraje, kde diskutoval se studenty.

„Adolf Hitler byl vegetarián, nekuřák, abstinent a ani s jeho sexuálním životem nebylo všechno v pořádku. Churchill vykouřil denně osm těžkých doutníků, vypil lahev whisky a tři lahve šampaňského a vyhrál druhou světovou válku. Abstinent Hitler ji prohrál,“ dodal.

14. května 2017 – Likvidace novinářů

„Jsou tu další novináři? Novinářů je moc, měli by se likvidovat,“ řekl Zeman v Pekingu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Ten odvětil, že není potřeba je likvidovat, lze je omezit.

9. ledna 2018 – Podělali se hrůzou

„Bavme se o tom, proč se v roce 68 našel jediný statečný člověk, kterému jsem proto udělil státní vyznamenání, a to byl František Kriegel, a proč se všichni ostatní podělali hrůzou. Mně zakazují vulgarismy, ale toto doufám vulgarismus není,“ narážel Zeman v proslovu k zahájení oslav 100 let Československa na Alexandra Dubčeka.

3. května 2018 – Novičok v Česku?

„Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté zničen. Víme kdy a víme, kde to bylo,“ prohlásil Zeman v TV Barrandov o nervovém jedu, který byl o dva měsíce dříve použit v Británii k otravě bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. BIS i tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) ale došli k závěru, že to není pravda.

14. června 2018 – Červené trenýrky

„Čas spodního prádla v politice skončil. Abych tento názor zdokumentoval, rozhodl jsem se, že červené trenýrky spálíme a uděláme happening neboli autodafé,“ prohlásil Zeman a poté spálil červené trenýrky, které dříve visely nad Pražským hradem, kam je místo standarty vyvěsila skupina Ztohoven.

28. června 2018 – Blboun nejapný

„Jsem přesvědčen, že inteligence českých novinářů je někdy na úrovni blbouna nejapného, což byl tvor žijící na Madagaskaru, ale byl právem vyhuben. České novináře se zatím vyhubit nepodařilo,“ trefoval se Zeman do novinářů. Tento pták nicméně nežil na Madagaskaru, ale na Mauriciu.

5. října 2018 – Romové netrpěli

„Na rozdíl od jiných Romové za komunismu zase tak moc netrpěli,“ prohlásil Zeman při odchodu z volební místnosti.

26. listopadu 2018 – Diktátor

„Nejsem diktátor, bohužel, ale slibuji, že se vynasnažím, abychom dosáhli třetího kroku po honorárním konzulátu a Českém domě (v Jeruzalémě), a můžete hádat, co ten třetí krok bude,“ řekl Zeman k přestěhování ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma v izraelském parlamentu Knesetu, kde vystoupil jako první český politik.

6. prosince 2018 – Čučkaři

„Jsou to čučkaři. Protože tam, kde mají najít teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká, že u nás jsou teroristé, tam ho nenašla,“ prohlásil Zeman o Bezpečnostní informační službě. Slovo čučkaři může označovat zbabělce, šmíráka nebo vězeňského dozorce.

27. června 2021 – Transgender

„Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender,“ zdůraznil Zeman. Pokud si podle prezidenta někdo nechá operativně změnit pohlaví, tak se „dopouští trestného činu sebepoškozování“. „Každý operační zákrok je rizikem. A tihleti transgender jsou mi opravdu bytostně odporní,“ dodal Zeman.

17. února 2022 – Válka nebude

„Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž,“ odmítl Zeman, že se schyluje k válce na Ukrajině v rozhovoru, který vyšel 17. února. O týden později válka začala.