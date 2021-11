ONLINE: Prezident Zeman je zpět v Ústřední vojenské nemocnici. Měl pozitivní test na koronavirus

Prezident Miloš Zeman je po několika hodinách zpět v Ústřední vojenské nemocnici. Radiožurnálu to sdělil mluvčí Vladislav Podracký ze zdravotnických zařízení Penta Hospitals, které hlavu státu ve čtvrtek převzalo do péče v Lánech. Zeman měl pozitivní test na koronavirus, potvrdil. Sanita s prezidentem Zemanem před 19:30 dorazila podle zpravodajky ČTK do nemocnice.

