Na akci Vidíme jasně, co je třeba udělat, si lidé připomínají rok od ruského vpádu na Ukrajinu

V úvodu akce promluvil publicista a spisovatel Jiří Padevět. Vedle výročí války na Ukrajině připomněl dnešní 75. výročí komunistického puče v Československu a také 73. výročí úmrtí faráře Josefa Toufara na následky mučení příslušníky StB. „Zkusme alespoň tímto pochodem vzkázat agresorovi, že jsme na straně Ukrajiny, na straně svobodného světa vzdorujícího východní despocii,“ řekl.

‚Tady žiju rok.‘ Zelenskyj ukázal pokoj, kde od počátku války bydlí. Předvedl i svůj šatník Číst článek

Akci poté podpořil také velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet. „Jsem hrdý, že dnes tu mohu stát s vámi a opakovat své jednoduché poselství. Stojíme na straně Ukrajiny, stojíme s vámi a nikam neodejdeme. Sláva Ukrajině!,“ řekl. S poděkováním lidem za podporu vystoupil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Videomapping poté na budovu ministerstva vnitra ukázal počátek invaze i to, co se po ní na Ukrajině odehrávalo. Po projekci se lidé vydali na cestu kolem ruského zastupitelského úřadu k ukrajinské ambasádě. U ruské ambasády budou do země zapichovat ukrajinské vlaječky jako připomínku obětí války.

Rusko zaútočilo na Ukrajinu loni 24. února. Konflikt si od té doby vyžádal životy tisíců ukrajinských civilistů a miliony dalších lidí vyhnal z domovů. Ruská agrese vyvolala masivní vlnu solidarity v České republice i zahraničí. Západní lídři kroky Moskvy odsoudili a země proti Rusku uplatňují sankce.