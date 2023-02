Před rokem vydal Putin pokyn k vpádu na Ukrajinu, předehrou byla Sýrie

Je to dnes přesně rok, co Vladimir Putin poslal na Ukrajinu ruské tanky. A to se záměrem bleskově svrhnout vládu v Kyjevě a dostat zemi, která podle něj odjakživa patřila a patří Rusku, do svého područí. Když se mu to nepovedlo, rozhodl se ji alespoň zničit. Což se mu zatím, navzdory až neuvěřitelné statečnosti a odhodlanosti Ukrajinců, více méně daří. Komentář Praha 19:00 25. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z Putinova posledního projevu je rázem jasné, že co do překrucování reality strčí do kapsy i George Orwella | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sirény varující před nálety houkají už prakticky po celé Ukrajině noc co noc. Ovšem také proto, že státy západní aliance nejsou evidentně schopny své sliby dodávek zbraní plynule plnit.

Činy po slovech sice následují, ale jen váhavě a s mnohatýdenním zpožděním. Mezitím umírají na obou stranách fronty vojáci po stovkách a civilisté přicházejí pod raketovou palbou o domovy a mnozí i o život.

Naléhavé výzvy ukrajinského prezidenta, aby Západ, chce-li rychle ukončit Ruskem rozpoutané krveprolití na Ukrajině, konečně poskytl ukrajinským vojákům efektivní zbrojní systémy, budou zřejmě provázet válku na Ukrajině dál.

Společným jmenovatelem zdrženlivosti západních států je totiž obava, aby si Putin nevyložil jejich podporu Ukrajině jako eskalaci konfliktu a nerozpoutal jadernou apokalypsu. Je to starost zcela zbytečná, protože jak si Putin co vyloží stejně nelze ovlivnit.

Předehra v Sýrii

Stačí si připomenout jeho poslední projev, v němž z rozpoutání války obvinil zhýralý a pedofilií prolezlý Západ, a je rázem jasné, že co do překrucování reality strčí Putin do kapsy i George Orwella.

Jak by uplynulý rok na Ukrajině vypadal bez podpory Západu, zažili před šesti lety Syřané, když tam ruské letectvo „podporovalo“ režim Bašára Asada. Syrský lékař Ayman Eissa vyprávěl nedávno zahraničním reportérům, jak ruské stíhačky rozbombardovaly v jejich vesnici na severu Sýrie ze všeho nejdřív místní školu.

A když se pak lidi utíkali schovat do nemocnice, padaly na ně z ruských letadel kazetové pumy a nemocnici ničily ruské rakety. To vše se tehdy, v roce 2016, dělo pouhý den poté, co Rusové vyhlásili příměří.

Nejen tomuto syrskému lékaři připadá teď to, co se děje na Ukrajině, jako déjà vu. Zrovna tak jako na Ukrajině nedalo se tehdy ani v Sýrii spolehnout například na humanitární koridory. Lidé v nich umírali pod ruskou palbou nebo mizeli beze stopy.

Obdobně ničili ruští letci systematicky i syrskou infrastrukturu, obraceli města v sutiny a snažili se zabít co nejvíc civilních obyvatel, aby svědků jejich zločinů bylo co nejmíň. Ayman Eissa je přesvědčen, že to tenkrát, v roce 2016, byla pro Rusy jen předehra. Příprava na válku s Ukrajinou. A že kdyby se už tenkrát Západ v Sýrii angažoval, nemuselo se dnes na Ukrajině válčit.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu