Návrat saharského písku. Zákal na obloze může být, situace ale nebude to jako o Velikonocích

Dneska zase návštěva ze Sahary, především na západě našeho území, viditelné je to z družice (viz níže, saharský písený prach je to "růžové" na snímku z družice MSG). V repostu ČHMÚ (viz níže) je také předpověď řeckého modelu SKIRON, který tuto epizodu dopředu předpovídal.

Částice… https://t.co/fycIgCq4dK pic.twitter.com/UdaTUsV5ug