‚Nemá to cenu.‘ Lidé v Troubkách zůstávají navzdory blížící se povodni, evakuační autobusy nevyužili

Lidé v Troubkách stěhují věci rychle do pater svých domů. V obci, která je symbolem záplav z roku 1997, byla vyhlášena kvůli extrémnímu ohrožení evakuace. Přistavené evakuační autobusy však zely prázdnotou. Část obyvatel se rozhodla z obce odjet po vlastní ose, většina však chce zůstat. Voda má do Troubek ležících u soutoku Moravy a Bečvy dorazit nad ránem. Od zpravodaje z místa Troubky 22:40 15. září 2024

V Troubkách na Přerovsku, kde vyhlásil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek (STAN) evakuaci, dorazily k evakuačním autobusům pouze asi dvě desítky lidí. Obec má přitom obyvatel stonásobně více.

Autobusy se nechali odvézt spíše starší lidé, kteří si sbalili jen ty nejnutnější věci. Říkali, že zažili povodeň před 27 lety a už ji znovu zažít nechtějí. Všichni najdou azyl v hotelu na zimním stadionu v Přerově.

Kolik lidí v Troubkách zůstává, nedokázal odhadnout ani starosta obce Martin Frgal (SNK). I ten ale doufá, že většina lidí obec před velkou vodou nakonec opustí a odjede do bezpečí.

Na zahrádce jedné z místních restaurací je přesto plno. Lidé vysvětlují svou motivaci v Troubkách navzdory blížící se povodni zůstat tím, že evakuace „stejně nemá cenu“.

Další se zase hájí zkušenostmi z roku 1997. I tehdy měli ve svém domě metr vody, i když měli vstupy do domů zabezpečeny pytli s pískem. A s podobnou situací počítají i tentokrát. I zítra očekávají, že se jim voda dostane do domů, ale aspoň podle svých slov budou přesně vědět, co se s jejich domem děje.

Všichni pak spíše doufají, že se ve skutečnosti nepřižene tak velká vlna, jaká se očekává.

Povodeň přijde ráno

Povodňová vlna by měla dorazit do Troubek v pondělí kolem páté hodiny ráno. Vedení obce bude trávit noc na obecním úřadě. Další výzvy k lidem, kteří se rozhodli v obci zůstat, už ale neplánuje a nechává toto rozhodnutí na jejich zodpovědnosti.

Obec Troubky aktuálně nechrání žádná zvláštní protipovodňová opatření. Je sice již podepsáno memorandum o stavbě protipovodňových staveb za více než 600 milionů korun, které mají obec ochránit před stoletou vodou, budovat se ale měly až v roce 2027.

Byla vyhlášena evakuace obyvatelstva Troubek z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích a voda má dorazit do Troubek v pondělí 16. 9. cca v 1 hodinu ráno.https://t.co/aw37pVJKRF — hejtman Josef Suchánek (@SuchanekOl) September 15, 2024

Vyhlášení evakuace v Troubkách předcházelo podle primátora Přerova Petra Vrány (ANO) tříhodinové jednání. „Předpověď pro Troubečáky je velmi špatná, limitní hodnota je pro něj průtok v Dluhonicích 650 kubíků, ten průtok měl být 693, proto jsme se dohodli na okamžité evakuaci,“ vysvětlil primátor.

Město Přerov pro obyvatele Troubek vyčlenilo na lůžkách zhruba sto míst ve sportovní hale, dalších 44 míst v hotelu, v Kojetíně i Tovačově je připraveno dalších 50 míst.

