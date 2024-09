Rok 1997 byla katastrofa, lidé jsou nervózní, říká starosta Troubek. Protipovodňová ochrana stále chybí

Českou republiku o víkendu zasáhnou extrémně silné deště. O něco větší nervozitu než v jiných obcích ohrožených povodněmi zažívají obyvatelé Troubek na Přerovsku. Právě tato obec se stala symbolem ničivých záplav v roce 1997. „Sešli jsme se se zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů, snažíme se zajistit preventivně opatření tak, aby se plánovaná voda do Troubek nedostala,“ popisuje starosta Troubek Martin Frgal pro Radiožurnál. Troubky 14:04 13. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záplavy v Troubkách (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Pane starosto, jak jste reagoval na informace meteorologů a také ministrů, když počasí o nadcházejícím víkendu přirovnávali k situaci v roce 1997?

My ty informace samozřejmě vnímáme, i co se týče Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kdy přišla výstraha před dosažením třetího povodňového stupně. Ten je plánovaný někdy v sobotu či neděli.

„Pro nás to vypadá, že třetího stupně povodňové aktivity řeka dosáhne v sobotu kolem sedmé hodiny večerní. Kulminace v neděli ve tři hodiny ráno," říká starosta Troubek Martin Frgal

Sešli jsme se zástupci jednotky sboru dobrovolných hasičů a komunikujeme s kolegou místostarostou. Snažíme se zajistit preventivní opatření tak, aby se plánovaná voda nebo zvednutá voda hladiny řeky Bečvy do Troubek nedostala. Ať už pomocí nějakých jednoduchých terénních zásahů nebo naplněním pytlů s pískem.

Jak reagovali obyvatelé? Určitě se mnozí neubránili vzpomínkám na to, co bylo před 27 lety.

Samozřejmě v médiích to proběhlo, jak jste zmínil, že je to přirovnávané k vodě v devadesátém sedmém, kdy to opravdu byla katastrofální povodeň. Takže lidé jsou z toho samozřejmě nervózní.

Na střední Moravě intenzivně prší a pršet má i další dva dny. Jaká je konkrétně pro Troubky, pro vaši obec, předpověď? Co říkají povodňové modely pro vás?

Pro nás to vypadá, že v průběhu soboty celkem rychle nastoupí první stupeň povodňové aktivity. To bude někdy v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Druhý stupeň pak má přijít v pět hodin odpoledne a třetího stupně má řeka Bečva, podle grafů, dosáhnout někdy kolem sedmé hodiny večer. Kulminace, jak předpovídá ČHMÚ, má být někdy ve tři hodiny v neděli ráno.

Podle toho, co jste říkal, tak už se na situaci připravujete. Máte vytipovaná místa, kde by mohla velká voda napáchat největší škody?

Historicky víme, kudy voda do Troubek tekla. V jedné lokalitě, na Závalí, je vybudované dočasné navýšení terénu, které by nás mělo chránit na dvaceti až padesátiletou vodu. Nicméně každá voda se chová jinak a i tato hráz se dá nějakým způsobem obtéct. Máme však vytipované lokality, které bychom případně potřebovali buď zapískovat nebo nějak jinak zabezpečit.

Jak je na tom celkově protipovodňová ochrana Troubek? Je tam od roku 1997 nějaký posun? Vybudovalo se něco?

V roce 2010 přišla druhá velká voda, a to začalo intenzivně pracovat na projektové dokumentaci Povodí Moravy, představilo nám dokumentaci pro územní řízení, nebo její část, nějakou studii, řekněme, která se pak dopracovávala. Byla dopracovaná někdy v roce 2017.

Na zastupitelstvu jsme v tom roce 2010 tu variantu, řekněme, neúplně odsouhlasili, a chtěli jsme si zpracovávat vlastní alternativu. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se přiklonili k variantě Povodí Moravy. V roce 2021 byl schválen nový územní plán, kde tato stavba, trasa protipovodňové ochrany je v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba.

V loňském roce jsme podepsali memorandum s Olomouckým krajem a garantem Povodí Moravy na zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení.

To by mělo být dokončené někdy v průběhu příštího roku a pak na to bude následovat nabití právní moci a snad ta stavba, ale těžko odhadovat, kdy se začne stavět. Teď jsme ve fázi, kdy probíhají výrobní výbory dokončující hydrogeologické, inženýrskogeologické průzkumy, měření a tak dále.