Někde výuka jednoznačně fungovat nebude. Situace se stále vyvíjí, řekl šéf asociace základních škol

V některých regionech je obtížné dostat se do školy, někde slouží tělocvičky jako evakuační centra. Do provozu škol může promluvit i povodňová komise. „Pokud by přerušení výuky bylo na delší dobu, jednou z variant je její on-line forma. Druhou možností je přesun výuky do jiných míst," uvedl pro Radiožurnál prezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel Základní školy Pečky na Kolínsku Luboš Zajíc. Praha 19:47 15. září 2024

Máte od svých kolegů informace o tom, kde zítra základní školy nebudou fungovat?

Úplný přehled nemám a myslím si, že ho v současné době nemá nikdo. Situace se stále ještě vyvíjí. V některých regionech je to skutečně špatné a nefungují tam spoje, elektřina ani voda. V nich je jednoznačné, že výuka fungovat nebude.

Jsou ale i regiony, ve kterých může probíhat výuka normálně. Rozhodovat o tom budou ředitelé škol spolu se zřizovateli a povodňovými komisemi. Ti musí vyhodnotit situaci podle daného místa.

Rodiče budou informováni kanály, které jsou k dispozici. Je to tak?

Samozřejmě, že pokud se výuka omezuje nebo ruší, musí být zákonní zástupci informováni pokud možno bezodkladně. Čím dříve, tím lépe.

Jsou různé možnosti, jak výuku omezit. Jednou z ní je ředitelské volno, které vyhlašuje ve školním roce ředitel školy kvůli vážným technickým a organizačním důvodům.

Pokud je situace vážnější, může škola požádat o změnu organizace školního roku. Žádost schvaluje ministerstvo školství a výuku tak lze přerušit na delší dobu.

Ve dvou krajích ČR je vyhlášen stav nebezpečí. Popisoval jste, že o případném zrušení výuky rozhoduje ředitel spolu se zřizovatelem. Ve většině případů, pokud mluvíme o základních školách, se jedná o obec ve spolupráci s povodňovou komisí. Pokud je tento stav nebezpečí vyhlášen v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, mění to nějak situaci?

Pokud by krajská povodňová komise rozhodla, že se v daném regionu nebude výuka konat, školy by to musely respektovat. Zatím ale nevím o tom, že by to bylo nařízeno.

Je v této situaci řešením třeba výuka online, kterou pamatujeme z doby pandemie?

Možností je celá řada. Pokud by přerušení výuky bylo na delší dobu, jednou z variant je její online forma. Druhou možností je přesun výuky do jiných míst. Jedná se o místní záležitost a musí se řešit podle konkrétních regionálních podmínek.

Problémy se mohou týkat i jednotlivých žáků, kteří odjeli na víkend do některé z postižených oblastí, nebo se jich to dotklo nějakým jiným způsobem. Jak je to v takovém případě s omlouváním neúčasti? Stačí poslat e-mail a bere se absence automaticky jako omluvená?

Záleží na tom, jakým způsobem to má škola nastavené, například v rámci školního řádu. Určitě je zapotřebí, aby dali zákonní zástupci škole včas vědět, že dítě nedorazí. Následně musí omluvit celou dobu, kdy dítě nebylo ve škole, abychom měli přehled o tom, kde se skutečně nacházelo.

Máte od kolegů z moravské části České republiky nějaké informace o výrazném poškození škol kvůli povodním? Může se u některých z těchto škol přerušit výuka na delší dobu?

Žádnou z těch škol povodeň nezbourala. Do řady škol však natekla voda a poškodila elektřinu či rozvody. Takže ano, některé školy se s tím budou muset vyrovnat.

Fungují některé školy a jejich tělocvičny také jako evakuační centra?

Záleží na tom, jak to mají nastaveny povodňové komise. Samozřejmě školy mohou tyto služby poskytovat, protože je v ní teplo, voda a sociální zařízení. V tomto směru je to vhodné místo pro zajištění základních věcí.

