Rakušan: Doufám, že volby zvládneme uskutečnit v řádném termínu. Vývoj však nemůžeme predikovat

Kvůli povodním se v pondělí večer mimořádně sejde vláda. Ministři budou jednat o tom, jak pomoci zaplaveným regionům. Škody budou podle premiéra Petra Fialy (ODS) mimořádné. Musí se spojit prostředky obcí, krajů a státu. „Navštívil jsem Frýdlantsko, ve kterém hejtman Půta také vyhlásil stav nebezpečí. Stále je tady spousta lidí, co nemovitosti nechtějí opustit," řekl pro Radiožurnál ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Rozhovor Praha 20:25 15. září 2024

Žádali jste občany, aby uposlechli případné výzvy k evakuaci. Znamená to, že situace, kdy musí hasiči zachraňovat lidi, kteří se odmítli evakuovat, jsou poměrně časté?

Bohužel ano. Ještě ráno jsme měli údaj, že se odmítlo evakuovat přes 100 osob. Navštívil jsem Frýdlantsko, ve kterém hejtman Půta také vyhlásil stav nebezpečí, a bavil se přímo s hasiči, kteří za těmi lidmi chodí. Stále je tady spousta lidí, co nemovitosti nechtějí opustit.

Intenzivnější institut stavu nebezpečí má umožnit nařízení nucené evakuace. Není to tak, že by chtěl někdo někomu škodit nebo ubližovat. Zachraňujeme tím životy.

Ještě jednou bych chtěl apelovat i prostřednictvím Českého rozhlasu na všechny, kterých by se to mohlo týkat. Prosím, zvažte své rozhodnutí. Může stát život a zdraví nejen vás, ale bohužel také hasiče a záchranáře, kteří se pro vás vypraví. Ty podmínky totiž budou o poznání horší než v případě preventivní evakuace.

V pondělí se má mimořádně sejít vláda. V pátek a v sobotu se mají konat krajské a senátní volby, jenže některá města a vesnice jsou vyplavené. Uvažujete o tom, že by se ten termín voleb nějak posouval?

Naše legislativa je v tomhle psaná úmyslně velmi konzervativně a po celých těch 30 let je stejná. Aby se volby nedaly jen tak jednoduše zrušit, těch instrumentů je tam málo. Musí se tak stát zákonem, což znamená schválením Parlamentem.

Já stále doufám, že zvládneme volby v pátek a v sobotu uskutečnit. Naši lidé jsou samozřejmě připraveni být s každou jednotlivou volební komisí v kontaktu, případně hledat náhradní prostory. Ale sama u mě slyšíte to slovo „doufám“.

Zatím nemůžeme predikovat vývoj situace. Pokusíme se ovšem o to, aby se volby mohly v řádném termínu uskutečnit.

Pokud by to přece jen nešlo, je tady vůbec šance, že by se stihl schválit zákon, který by volby odsouval?

Já nejsem nejlepší parlamentní proceduralista, ale pokud by ta vůle byla, byla rychle vyslovena a byla zde dohoda na celé politické scéně, tak se domnívám, že to stihnutelné je. Ale znovu říkám, že je to komplikované.

Předpokládáme podle hydrometeorologické předpovědi, že v pátek a sobotu už budeme odstraňovat škody. Doufám, že už nebudeme mít aktuální povodňovou situaci. Byl bych raději, kdybychom k tomuhle nemuseli přistupovat.

Mluvil jste už s hejtmany o tom, jestli by stihli přemístit volební místnosti nebo získat nové lidi do volební komise?

Nemluvil. Ale ne kvůli tomu, že bychom byli líní, ale kvůli tomu, že se s hejtmany bavíme o úplně jiných věcech. Bavíme se o tom, že jsou lidé na střechách baráků a my je musíme evakuovat, o tom, že potřebují pitnou vodu, o tom, že potřebují koordinovat záchranné práce.

Prosím, vnímejme, že v neděli jsme ve vrcholné záchranářské práci. Včera to ještě byla na mnoha místech příprava. Dnes máme celkem přes 10 000 evakuovaných osob a to číslo stále stoupá. Bohužel se objevují další případy pohřešovaných osob a nahlášených pádů do vody. Ta situace je skutečně dramatická a to je to, co dnes řešíme.