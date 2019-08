Ředitel Nemocnice Milosrdných bratří rezignoval, důvody svého rozhodnutí nechce komentovat

V Nemocnici Milosrdných bratří v Brně rezignoval téměř po devíti letech ředitel Josef Drbal. Skončí k poslednímu srpnu, řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Důvody nechtěl komentovat, ani Drbal se k nim nevyjádřil. Nemocnice za jeho vedení výrazně snížila výši provozní dotace od Brna jako zřizovatele. Město vypíše výběrové řízení, nového ředitele chce mít podle Hladíka nejpozději k 1. lednu příštího roku. Brno 14:46 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Drbal byl ještě v minulém volebním období koaličním zastupitelem v Brně za TOP 09 v koalici složené z ANO, KDU-ČSL, Žít Brno s podporou Pirátů, Strany zelených a TOP 09. Po volbách ale vede radnici koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. TOP 09 se do zastupitelstva nedostala.

Podle Hladíka podal Drbal rezignaci minulý týden a skončí na konci srpna. „Hovořil jsem s ním a můžu jen říct, že mu děkuju za celou tu dobu, co tam působil. Byl ředitelem skoro devět let,“ uvedl Hladík. Podle něj vzala rada města rezignaci na vědomí a vypíše výběrové řízení. Bude také rozhodovat o tom, kdo nemocnici do výběru nového ředitele povede.

K důvodům rezignace ale Hladík neřekl nic stejně jako Drbal. „Rozhodl jsem se v té funkci skončit a nemám v plánu to nijak komentovat,“ uvedl Drbal. Za téměř devět let se podle něj podařilo investovat přes 200 milionů korun do pracovišť v Polní ulici, ale také významně snížit provozní dotaci od města jako zřizovatele.

„Když jsem přicházel, byla kolem 48 milionů každý rok. Nyní je kolem 11 milionů a funguje to tak už několik let,“ uvedl.

Nemocnice Milosrdných bratří patří Hospitálskému řádu sv. Jana z Boha, provozuje ji ale město. Nemocnice má kolem 500 zaměstnanců, roční rozpočet je kolem půl miliardy korun.