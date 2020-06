Ať situaci policie vyřeší, já už nemám chuť, komentuje údajné fiktivní úkony jednatel nemocnice Šmucler

Policie viní desítky sester a lékařů z vykazování fiktivní zdravontí péče, což mělo pojišťovny připravit o více než 19 milionů korun. Podle šéfa stomatologické komory Romana Šmuclera se podvody odehrály v Nemocnici Na Pleši, kde je jednatelem. „Měli bychom ty peníze najít, ale z mé strany už není lidská chuť problém řešit,“ přiznal Šmucler v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 19:36 30. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Šmucler | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Princip byl podle zdrojů Radiožurnálu jednoduchý. Zdravotníci vykazovali pojišťovně řadu nenápadných lékařských úkonů, které nikdy neproběhly a rozložili je do relativně dlouhého časového období

Policisté míní, že se podobná praxe děje pravděpodobně i v jiných zdravotnických zařízeních, ale v Nemocnici Na Pleši už činů bylo tolik, že to šlo prokázat. „Byl jsem před několika lety na výslechu a měl jsem z něj pocit, že policie chápe, že pokud se tam něco dělo, tak o tom nevím. Nejsem ve strukturách, které by tohle ovlivňovaly,“ říká v rozhovoru jednatel nemocnice Roman Šmucler.

Jak kauzu vnímáte?

Nemocnici na Pleši jsme provozovali jako neziskové zařízení, čili nic jsme si z toho nebrali. Odměny tam lékaři dostávali pouze symbolické a všechny peníze jsme dávali do toho, abychom z nemocnice, která byla téměř na zavřením, udělali nemocnici hezkou. Pokud někdo něco špatně vykazoval, tak to zase skončilo v péči o pacienty. Pokud bylo něco špatně, tak by to mělo být napraveno, ale partnerem v tom by nám měly být zdravotní pojišťovny.

V tuto chvíli policie obstavila nemocnici účty, takže je otázka pokračování provozu. Jsme tam dva většinoví společníci, kteří nemocnici tradičně řídí. Myslím, že se snažíme nějak sehnat peníze a udržet nemocnici v provozu. Přiznám se, že mě to celé tak otrávilo, po těch letech, kdy jsem tomu věnoval čas a peníze, že ať udělal chybu kdokoli, tak se přiznám, že chci, ať tu situaci policie vyřeší. Osobně se přiznám, že jsem pro to udělal dost. Měli bychom ty peníze najít, ale z mé strany už není lidská chuť problém řešit.

V pozici jednatele jste od roku 2008. Budete pokračovat?

Se společníkem řešíme, jestli on v tom bude pokračovat. Já v tom pokračovat určitě nechci ani po stránce jednatelské, ani v tom smyslu, že bych do projektu investoval peníze, protože se chci soustředit víc na medicínu. Může se stát, že mi někde nějaké problémy utekly, protože člověk řeší víc věcí, ale určitě v tom pokračovat nechci.

Tím tedy říkáte, že pokud se v nemocnici mezi lety 2011 až 2015 něco dělo, tak vy jste o tom nevěděl? A nic, co policie prezentovala, se nedělo v takové míře?

Četl jsem v novinách, že policie má k dispozici asi 1000 stran, na kterých popisuje, co se dělo, nebo nedělo. Byl jsem před několika lety na výslechu a měl jsem z něj pocit, že policie chápe, že pokud se tam něco dělo, tak o tom nevím. Nejsem ve strukturách, které by tohle ovlivňovaly.

Nejsem ani obviněný a dokonce není obviněný ani nikdo, kdo se mnou spolupracuje. Tím je řečeno hodně. Nechci se hájit, ale myslím, že pokud bych za něco mohl, tak bych byl obviněný já nebo nějaký můj spolupracovník.

Podle policie vznikla pojišťovnám škoda kolem 19 milionů korun. Pacienti měli podepisovat papíry, podle kterých byli hospitalizováni, aniž by skutečně byli. Jde mi o to, jestli je to běžná praxe v českých nemocnicích, nebo se jedná o závažný přečin?

Vy máte víc informací než já, takže se spíš se zájmem od vás dozvídám, co tam bylo nebo nebylo. Princip je ten, že pokud něco vykazovali formálně špatně, nebo tam někdo podváděl, je samozřejmě možné. Nechci nějak bránit spravedlnosti.

Vyšetřuje se to už mnoho let. Pojišťovny s námi mají dobré vztahy a společně rozvíjíme další věci. Spíš bych očekával, že přijdou zdravotní pojišťovny, uděláme revize a my jsme na to schopni reagovat a pojišťovně to vrátit. Ale systém, kdy někdo obžaluje věci, zablokuje prostředky nemocnici a pojišťovny neřeknou ani slovo, tak tomu úplně nerozumím. To je na tom to divné.

S pojišťovnami jste tedy o revizích nejednali?

Policie nás kontaktovala před mnoha lety. Chtěla chorobopisy pacientů několik let zpátky. Ty dostala a má je volně k použití. My jsme si sami nechali udělat forenzní audit. Chtěli jsme od právníků vědět, jestli se stal trestný čin. Podle nich se ale nestal. Dělali různé výslechy a došlo i k různým změnám managementu.

Samozřejmě jsme ale čekali, že přijdou zdravotní pojišťovny s tím, že je něco špatně, takže uděláme revizi. Peníze určitě nikdo neukradl. Přijde mi to jako nějaký exemplární případ, normálně se totiž dělá revize přes zdravotní pojišťovny a můžeme si říct, jestli je metodicky něco dobře nebo špatně. Zda někdo dělal trestnou činnost nad rámec, nemůžu říct, protože v tom problému nejsem a přiznám se, že ani být nechci. Jako firma jsme do toho dali desítky milionů korun. Je otázka, jestli je někdy uvidíme. Ale dali jsme je do toho ve snaze udělat nemocnici, která bude léčit lidi a nic z toho nevyděláme. Takže je to opravdu velká hořkost, ať už to způsobil kdokoli.