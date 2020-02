Resort spravedlnosti chystá novelu o hromadných žalobách. Firmy se bojí konkurenčního boje

Čeští spotřebitelé by mohli mít jednodušší cestu ke své ochraně třeba proti nepoctivým prodejcům. Ministerstvo spravedlnosti totiž chystá nový zákon o hromadných žalobách. Díky nim by se lidé mohli bránit hromadně a soudy by tak nemusely projednávat každý případ zvlášť. Návrh má ale mnoho kritiků, nejen mezi právníky, ale třeba i firmami, které se bojí konkurenčního boje a zneužívání. Praha 11:44 7. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří právníci nebo Hospodářská komora vytýkají novému návrhu zákona možnost snadného zneužití. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koupili si údajně zázračné zdravotní pomůcky, jenže časem zjistili, že nefungují. To byl před několika lety případ desítek seniorů, kteří naletěli nyní už neexistující společnosti Bio Natural Medical.

Jenže soud, pokud se na něj senioři obrátili, řešil každý jednotlivý případ zvlášť, a pokaždé mohl vynést jiný rozsudek. Navíc si každý účastník musel zaplatit soudní výlohy.

Nově by taková obrana mohla být levnější. Ministerstvo spravedlnosti teď dokončuje zákon o hromadných žalobách, který by chtěla ministryně co nejdřív předložit na vládu. Podle Anežky Janouškové, vedoucí oddělení civilního práva procesního z ministerstva spravedlnosti, tuzemští spotřebitelé takovou formu ochrany potřebují.

„Když se podíváte do Evropské unie, tak vidíte, že ze všech států má nějaký systém kolektivní ochrany víc než dvě třetiny členských států, fungují tam už někde několik let, někdy desítky let. Čím dál více se k tomuto trendu víc států přidává, už jsme jedni z posledních, kteří ten mechanismus nemají,“ řekla Radiožurnálu.

Podle průzkumu Sdružení českých spotřebitelů by se k hromadné žalobě připojili čtyři z pěti lidí, podle osmdesáti čtyř procent Čechů by hromadné žaloby přinesly finanční úspory zákazníkům, soudům i firmám.

Zneužívání novely?

Jenže třeba někteří právníci nebo Hospodářská komora vytýkají novému návrhu zákona možnost snadného zneužití. Například hrozí, že se objeví spekulanti, kteří budou skupovat pohledávky poškozených. Podle Janouškové má ale připravovaný zákon dostatek bezpečnostních mechanismů, aby ho nikdo nemohl zneužívat.

„Nově je zaměřen pouze na vztahy B2C, tudíž možnost využití zákona v konkurenčním boji je velmi omezená až limitovaná k nule. Na straně spotřebitele mohou být pouze spotřebitelé, tedy fyzické osoby, které byly dotčeny nějakým protiprávním jednáním ze strany podnikatele. Ten zákon tedy není možné využít v konkurenčním boji,“ vysvětlila.

Advokát Michal Sylla z AK PRK Partners ale dodává, že spotřebitelé mají už teď dostatek možností, jak se bránit - třeba mimosoudním řešením sporů. Navíc soudní jednání při hromadných žalobách bude několikanásobně delší.

„Bude trvat šestkrát déle. Spotřebitel v hromadném řízení, pokud tedy nebude žalobcem, ale pouze členem skupiny, pokud se o to přihlásí a má práva, která jsou jasně stanovená v zákoně a nic víc, nemá ani možnost pořizovat si opisy a výpisy ze spisu, má právo do něj pouze nahlížet,“ upřesnil.

Šance pro chudé

Spotřebitelské poradny by ale hromadné žaloby přivítaly. Už kvůli tomu, že dají šanci bránit se i lidem z nízkopříjmových skupin, kteří by soudní výlohy, třeba kvůli ztracené tisícikoruně, neplatili, říká Marcel Ivánek, právník spotřebitelského centra dTest.

„Matka samoživitelka, je to důchodce, je to člověk, který má tak akorát prostředky na to, aby bez problému vyšel v rámci měsíce, ať už z důchodu, nebo z toho něčeho, co si vydělá. To znamená, může mě to v konečném důsledku stát dvakrát tolik - nebude mě to stát pět tisíc, ale bude mě to stát deset nebo patnáct tisíc. A to už je pro člověka, který operuje s patnácti tisíci měsíčně, otázka existenciálního vyžití,“ popsal.

Vláda by nový zákon mohla projednávat už v průběhu února. Pokud projde legislativním procesem hladce, mohla by hromadná soudní řízení v Česku fungovat už za dva roky, tedy v roce 2022.