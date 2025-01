O růstech platů politiků a soudců se bude hlasovat v pátek. Piráti chtějí omezit jejich náhrady na dopravu

Poslanecká sněmovna se k jednání o růstu platů vrcholných politiků a soudců sejde znovu v pátek. Během středečních jednání se k hlasování nedostala. Jednací den zabraly projevy zástupců zejména opozičních hnutí ANO a SPD, které s navýšením platů a soudců o sedm procent nesouhlasí. Vládní koalice návrh hají tím, že platy musí zvýšit v reakci na loňský verdikt Ústavního soudu. Praha 22:21 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hnutí SPD i hnutí ANO chtějí platy politiků zmrazit do konce roku 2029 (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Středeční jednání poslanců bylo hlavně o projevech opozice, které zabraly valnou většinu jednacího dne. Hned ráno hodinu a půl na plénu mluvil šéf ANO Andrej Babiš.

A pak také předseda SPD Tomio Okamura: „Vy, vážené dámy a pánové z vládní koalice, prostě ožebračujete důchodce, ožebračujete rodiny s dětmi, likvidujete cenami energií české firmy, na všechny okolo ukazujete, jak mají být solidární a šetřit. Ale pokud jde o vás, tak váš návrh zákona ukazuje, že v hrabání peněz neznáte hranice.“

Hnutí SPD i hnutí ANO chtějí platy politiků zmrazit, a to do konce roku 2029. V mezičase plánují vymyslet nový mechanismus pro výpočet platů politiků.

Takový mechanismus už ale podle vládní koalice existuje. Platy politiků se odvíjejí od průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství vždy dva roky zpětně. Buď tedy rostou, nebo ne.

Zmrazené platy

Nynější skokový nárůst platů, který měl být původně skoro o čtrnáct procent, nakonec se ale vláda dohodla na necelých sedmi procentech, je dán tím, že už platy byly dočasně zmrazené a teď se mají rozmrazit. Aby už ale platy politiků do budoucna skokově nikdy nerostly, navrhuje ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL jejich ohraničení.

„V budoucnu, od roku 2026 dál, kdy se vracíme na ten původní mechanismus, už nebude ale nikdy ten rozdíl po tom zmrazení dohnán, bude tam maximální nárůst o pět procent u představitelů veřejné moci,“ řekl Jurečka.

Piráti také navrhují omezit náhrady poslanců na dopravu.

„Poslanec dojíždějící z Ostravy má dneska 57 000 měsíčně na to, aby tímto způsobem dojížděl. Když si to propočítáte, kolik stojí tramvajenka v Praze, v Ostravě, neomezená jízdenka na České dráhy a k tomu ještě benzín na 15 000 kilometrů, tak pořád, po odečtení těchto výdajů, mu 75 procent zbyde do kapsy. A to prostě není normální,“ zdůvodnil návrh šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

O tomto i dalších pozměňovacích návrzích musejí poslanci rozhodnout hlasováním na páteční schůzi Poslanecké sněmovny.