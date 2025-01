Obejde se schvalování vyšších platů politiků bez ‚šaškáren‘ ve Sněmovně? Experti obstrukce čekají

A. To je dost široká otázka. Předpokládám, že to asi projde. Oni se toho budou chtít nějak zbavit, nějak to vyřešit, protože už se to vleče. Co se týče obstrukcí, tak je možné, že se toho opozice chytí. Je to pro voliče chytlavé téma, takže se to tam může samozřejmě řešit docela dlouho. Pokud jde o jednací řád, tak o tom se diskutuje velmi dlouho, že plně asi dobře nastavený není. Ale konkrétně neumím říct, co bych teď nastavoval líp. Problém s jednacím řádem je, že ho se takto využít půjde vždycky. Udělá to jedna či druhá strana. Jednací řády k tomu většinou musí prostor poskytnout. Je to demokratická instituce, právo se vyjádřit je ústavní právo. Jakákoliv snaha o jeho omezení může narazit u Ústavního soudu. Při troše dobré vůle je to úplně normální jednací řád. Obstrukce dělala i současná vláda, když byla v opozici. Tady se bohužel stalo zvykem, že obstrukce jsou nástroj politického boje, využívají to všichni. V takovém případě neexistuje ideální jednací řád, protože je to demokratická instituce, ve které má každý právo připomínkovat a hovořit. Proces schvalování zákona nemůže být, že vláda něco nahodí a za hodinu to odmávnou. Myslím si, že jakákoliv snaha o zpřísnění řádu, tak aby to vyhovovalo aktuální vládě, může snadno narazit u Ústavního soudu a v politické kultuře.

B. V principu ano. Ani ne tak schválení, politici to nějak musí vyřešit. Problém je v tom, že oni to nešikovně navázali na platy soudců. Ono to má nějakou logiku, ale v praxi to je problém. Když se politici chtějí trošku zalíbit voličům a nějak si ten růst platů omezit, tak je to propojené na soudcovské platy. Soudci si logicky hájí svá práva a nechtějí si nechat platy škrtat. Vláda se z toho potřebuje nějak vyhrabat a tam není žádné šťastné řešení. Návrh zmrazení platů, který předložila opozice, je populismus. Oni samozřejmě ví, že politicky z toho návrhu na zmrazení všech platů vytěží ve volbách mnohem víc, než co se jim třeba teď škrtne na platech, pokud jsou opoziční poslanci. Předpokládám, že se toho opozice chopí a bude to v kampani neustále mlátit vládě přes hlavu. V tuto chvílí asi žádné příznivé řešení neexistuje.

C. To já nevím. To je věc procedur. Fakt nevím, jaký by byl osud novely, kdyby to chtěli řešit běžným postupem bez mimořádné schůze. Jaký byl časový horizont na schvalování, neodhadnu.