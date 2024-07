Portál stavebníka ani po úpravách nefunguje hladce. ‚Spuštění uspěchané nebylo,’ zní z ministerstva

Portál stavebníka, který měl zrychlit a zjednodušit povolování staveb, ani po měsíci provozu nefunguje, jak by měl. Stavebníci i úředníci narážejí na řadu nedostatků. Mezi ně patří například nutnost opakovaného vyplňování stejných dat, nedostatečné propojení s katastrem či nepřehlednost textového editoru. „Systém budeme vždy doplňovat a zlepšovat,“ slibuje Lenka Goergesová Šlégrová z ministerstva pro místní rozvoj v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 11:18 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portál stavebníka ani po měsíci neběží tak, jak by měl. Čeká ho ale řada aktualizací (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Elektronizaci stavebního řízení jste spustili 1. července. Teď je 31. července a slyšeli jsme některé výtky. Co na ně říkáte?

Mohu říci, že se jimi velmi intenzivně zabýváme. Zmíním některé údaje, některá čísla, která se týkají Portálu stavebníka. Faktem je, že bylo podáno přes 4000 žádostí s tím, že evidujeme zhruba 200 zatím dokončených řízení, která se týkají zejména dílčích věcí, jako je povolení kolaudace, zkušebních provozů, dělení či scelení pozemků a podobně.

To, co v tuto chvíli řešíme, je samozřejmě i přihlášení dotčených orgánů do systému. Stále nám tam některé chybí, proto je obvoláváme, aby skutečně bylo možné posílat žádosti i tam.

Nicméně podtrženo sečteno, v tuto chvíli je v systému přes 9000 úředníků, což znamená, že do budoucna se přesuneme přes 10 000. Je ale faktem, a bylo to i zmíněno, že červenec pro nás byl obdobím, kdy docházelo k řadě úprav či oprav, ať už to byly editace záměrů, vypravování pošty a podobně.

Nicméně nyní o víkendu byly nasazovány jak další aktualizovaná verze informačního systému, tak i portálu stavebníka, kde jsme reagovali právě na výtky, které se týkaly třeba automatického načítání dat, označování parcel a tak dále.

To znamená, že v tuto chvíli se snažíme opravovat ty věci, které jsou systému vytýkány. Před námi jsou v tuto chvíli samozřejmě velmi intenzivní rozvojové aktivity.

Nemáte pocit, že jste spuštění portálu tak, jak funguje nebo nefunguje, trochu uspěchali? Nebylo by lepší spustit třeba jenom pilotní verzi na nějakém větším stavebním úřadu a ty problémy dolaďovat?

Ono je skutečně velmi složité zákon formulovat tak, aby systém fungoval jen pro nějaký úřad v danou dobu. Je pravdou, že řadu těch věcí pak odchytáváte až na ostrých datech, nikoliv v tom testovacím prostředí. To jsou prostě fakta.

Snažíme se na těchto věcech velmi intenzivně pracovat. Ostatně z komunikace s úřady, například přes Sdružení tajemníků, či přímo ze školení, kde sbíráme podněty, nás vede k tomu, jak prioritizovat to, co je v tuto chvíli pro úředníky důležité, protože ta dokončená řízení ukazují průchodnost systému.

Na druhou stranu rozumíme, že pro efektivní práci je důležité i nějaké hromadné ztotožňování, hromadné vkládání.

Tomu rozumím, ale promiňte, tyto věci bylo možná záhodno tušit dopředu. Už jste dokončili alespoň slibovaný manuál pro stavebníky?

Je nutné říci, že jedna věc je manuál, který se týkal portálu, ten je na portálu k dispozici. Druhý manuál se týká právě práce úředníků a my jsme vnímali to, co úředníci zmiňovali, což znamená nejenom to, aby bylo vidět, jaké jsou funkcionality, ale i propojení s tím stavebním zákonem a ukázka průchodu.

Tento manuál jsme slíbili a jeho aktualizovanou verzi dáme k dispozici tento týden. Současně k tomu doplňujeme i video, aby byl vedle manuálu dostupný i velmi konkrétní návod.

Kdy podle vás systém poběží hladce?

Zmiňovali jsme několikrát, že to, co teď vnímáme jako důležité pro práci úředníků, je to hromadné ztotožňování a hromadné vkládání. To je pro nás práce na následující dva týdny spolu se zavedením těch dotčených orgánů.

Tyto dva týdny jsou pro nás tedy tou klíčovou dobou, kdy chceme zefektivnit práci úředníků.

Takže za dva týdny by systém mohl běžet hladce?

On běží. Ale budeme jej vždy doplňovat a vždy zlepšovat.