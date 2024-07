Opovědný a nelehký krok, řekl Fiala o Bidenově odstoupení. Exministr Havlíček ho má za racionální

Odstoupení amerického prezidenta Joea Bidena z kandidatury na znovuzvolení prezidentem Spojených států je rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) na síti X. Jde podle něj o odpovědný a osobně jistě nelehký krok. Karel Havlíček (ANO) Bidenovo rozhodnutí považuje za pragmatické a racionální. Biden oznámil své odstoupení v neděli na síti X. Praha 20:36 21. 7. 2024 (Aktualizováno: 21:33 21. 7. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová vláda ihned po jmenování navštívila hrob TGM v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ napsal Fiala.

Jednaosmdesátiletý Biden čelil v posledních týdnech tlaku zevnitř své Demokratické strany na odstoupení z boje o Bílý dům v souvislosti s nepovedeným výkonem v červnové debatě s republikánským prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se nejedná o překvapivý krok. „Osobně jej považuji za odpovědné rozhodnutí, byť provedené na poslední chvíli. Nyní záleží na tom, jak zvládnou demokraté a jejich příznivci všechny další potřebné kroky a zda následně bude schopen (schopna) se jejich kandidát (pravděpodobněji kandidátka) rychle a s dostatečnou intenzitou zapojit do prezidentské kampaně,“ napsal na X.

Biden po svém nedělním oznámení vyjádřil plnou podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala prezidentskou kandidátkou Demokratické strany pro listopadové volby.

Karel Havlíček Bidenovo rozhodnutí považuje za pragmatické a racionální. Nejde podle něj o překvapení, v posledních měsících nebyl podle něj Biden v dobré psychické kondici a je pravděpodobné, že by v případě vítězství nebyl schopen v následujících letech úřad prezidenta USA vykonávat. Havlíček to uvedl v České televizi.

„Postavit zájem své země a své politické strany nad osobní ambici. To je rozhodnutí statečné a moudré. A skutečně státnické, ačkoliv jistě nebylo snadné. Joe Biden odstupuje z kandidatury jako hrdina,“ uvedl na X ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je Bidenovo rozhodnutí vrcholem státnictví. „Obětoval osobní ambice, aby pomohl své zemi a Demokratům v boji o Bílý dům a o kongres,“ napsal.

