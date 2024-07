Debata není, zda odstoupí, ale kdy. Biden je v nejkrizovější situaci kariéry, přibližuje amerikanista

Současný prezident USA a demokratický kandidát v nadcházejících volbách Joe Biden čelí stupňujícímu se tlaku, aby volební kampaň vzdal a přenechal místo někomu jinému. Podle CNN se už demokraté shodli, že by ho mohla nahradit současná viceprezidentka Kamala Harrisová. „Je výrazně mladší a veřejným vystupováním by lépe dokázala kritizovat Donalda Trumpa,“ říká pro Radiožurnál odborník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Dopieralla. Rozhovor Washington 13:51 21. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden v Raleigh | Foto: Elizabeth Frantz | Zdroj: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se má podle svého úřadu v úterý setkat s americkým prezidentem Joe Bidenem. Ten ke konci tohoto týdne oznámil, že má covid a bude úřadovat v izolaci. Sejde se tedy Biden osobně s izraelským premiérem nebo ne?

Momentálně ten předpoklad je takový, že sejde. Nicméně samozřejmě i vzhledem k té covidové diagnóze Joea Bidena bude záležet, jak na tom zdravotně bude. Předpoklad podle těch informací, které máme, je, že to tak bude.

Ale hlavní, proč byl Netanjahu pozván do Spojených států, je projev americkému Kongresu, který proběhne ve středu.

Jak moc se zatím vystupňovaly tlaky na Joea Bidena uvnitř demokratické strany, aby se vzdal další kandidatury kvůli zdravotnímu stavu? Oficiálně se zatím takto vyjádřil jen málo kdo.

Samozřejmě ano. Nicméně ty hlasy poměrně rychle přibývají. Za posledních několik dnů přibylo ať už početně dost, anebo někteří skutečně významní členové Kongresu, třeba senátor Sherrod Brown z Ohia, který bude na podzim obhajovat svůj mandát.

Tlak se stupňuje a v tuto chvíli skutečně, pokud bychom měli popsat jedním slovem stav kampaně Joe Bidena, tak je to krize. Nachází se skutečně v krizi. Mnohá média už spekulují o tom, že neprobíhá rozhodování o tom, zda-li tedy odstoupí ze své kandidatury, ale kdy se tak stane.

Bude se snažit zvolit nějaký vhodný čas z politického hlediska, aby tím pádem demokratické straně co nejvíce pomohl. Tyto informace nejsou potvrzené. Ale rozhodně se momentálně Joe Biden nachází v nejkrizovější situaci své celé politické kariéry.

Šance Harrisové

Pokud by takovému volání po rezignaci Biden vyslyšel, tak by nominaci zřejmě získala jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. To se ale asi všeobecně předpokládá, že?

Skutečně ano, je to ten všeobecný předpoklad, ale rozhodně to není samozřejmé. Rozhodně není celá Demokratická strana sjednocená za tím, že pokud by to nebyl Joe Biden, tak by to automaticky byla Kamala Harrisová.

Joe Biden a Kamala Harrisová | Foto: Repro twitter Joe Biden

Určitě pokud by Joe Biden oznámil svoji nekandidaturu, tak by začaly debaty, které by musely proběhnout velmi rychle, ale byly by určitě velmi vyhrocené. Existuje frakce demokratické strany, která by určitě horovala za to, aby buď na sjezdu, který bude v druhé polovině srpna, anebo už předtím, proběhla nějaká debata o tom, zda-li by nebylo vhodnější i nějaké jiné jméno na toho potenciálního kandidáta.

Republikánský rival Donald Trump se už nechal slyšet, že Demokratická strana není demokratická, protože se prý zběsile snaží zvrátit výsledky primárek své vlastní strany, aby vyřadili z volebního klání „pokřiveného Joea Bidena“ – jak řekl. Má Kamala Harrisová šanci Donalda Trumpa porazit?

Ano. Průzkumy veřejného mínění, které máme z posledních týdnů od té kritické debaty, ve které se ukázalo, že Joe Biden možná už nemá na to, aby znovu kandidoval, tak ty průzkumy ukazují, že Kamala Harrisová, pokud by hypoteticky stála proti Donaldu Trumpovi, tak si buď to vede úplně stejně jako Joe Biden, anebo o několik procentních bodů lépe.

Podle dat, která máme, by bylo, že pokud by stály proti sobě Harrisová a Donald Trump, tak by šanci na vítězství měli každý v podstatě stejnou. Bylo by to 50 na 50.

Mohla by Kamala Harrisová jako bývalá prokurátorka ostřeji argumentovat ohledně Trumpových trestních kauz?

Určitě by to v tom hrálo roli. Byla by to jedna z linek, na kterou by se kampaň hodně zaměřovala, spolu se spoustu dalších jiných témat.

Ale to významné je, že Kamala Harrisová ve svých něco kolem 60 let je výrazně mladší a svým veřejným vystupováním lépe než Joe Biden by obecně dokázala kritizovat Donalda Trumpa a nějakým koherentním způsobem vést tu kampaň tak, aby se snažili vlastně čísla popularity Donalda Trumpa co nejvíce snížit a co nejvíce zvýšit své šance. Takže pravděpodobně v takovém tom každodenním vedení kampaně by Kamala Harrisová měla větší šanci vlastně zvýšit svoje šance na vítězství v těch volbách.