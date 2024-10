Okruh lidí s dřívějším odchodem do penze se může omezit. Návrh předložila ODS a TOP09

Předsedové koaličních klubů TOP 09 a ODS Jan Jakob a Marek Benda předložili návrh na výrazné omezení okruhu lidí, kteří by mohli kvůli náročnosti profesí odcházet do starobní penze dřív bez jejího krácení. Úpravu podali v pátečním druhém čtení ke sporné vládní reformě penzí. Podle Bendy jde o návrh dvou stran současné vládní čtyřkoalice. Praha 15:34 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé s rizikovou prací by podle vládní předlohy mohli chodit do důchodu až o pět let dřív podle počtu odpracovaných směn (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budeme se muset do třetího čtení domluvit, které návrhy budou koaličně podpořeny,“ řekl novinářům Benda. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) potvrdil, že se o úpravě náročných profesí bude ještě jednat, stoprocentní shoda podle něho dosud nebyla.

Protože Sněmovna v reformě pravděpodobně zpomalí navyšování věku pro odchod do penze z až dvou měsíců za rok na jeden měsíc ročně, umí si, jak řekl, omezení okruhu rizikových profesí představit.

Lidi, kteří by z toho vypadli, by chtěl podpořit prostřednictvím doplňkového penzijního spoření. „Abychom příspěvek zaměstnavatele navázali povinně na přispívání těm lidem do třetího pilíře,“ řekl novinářům Jurečka.

Lidé s rizikovou prací by podle vládní předlohy mohli chodit do důchodu až o pět let dřív podle počtu odpracovaných směn. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody. Vládní návrh by se týkal odhadem kolem 120 000 lidí.

„Navrhuje se úpravu v novele zákona o důchodovém pojištění zúžit tak, aby se vztahovala jen na práce zařazené do kategorie čtvrté, tedy na práce nejrizikovější z hlediska dopadů na zdraví zaměstnanců. Práce zařazené pouze v kategorii čtvrté byly zvoleny především z důvodu, že se jedná o nejrizikovější kategorii pro zdraví, při které jsou překračovány hygienické limity, tedy hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Z předlohy by vypadly práce zařazené do třetí kategorie, pokud je doprovázejí vibrace, zátěž chladem nebo teplem či celková fyzická zátěž. „Tímto zúžením ve vymezení okruhu rizikových prací se dosáhne určité redukce případných negativních finančních dopadů spojených s rozšířením okruhu pojištěnců s nárokem na dřívější odchod do nekráceného starobního důchodu. Předpokládá se, že půjde o necelých 15 000 osob,“ stojí ve zdůvodnění.

V současnosti mohou odcházet do penze bez penalizace dřív horníci z hlubinných dolů, zdravotničtí záchranáři a takzvaní podnikoví hasiči, připomněli překladatelé. Podle nich by bylo účelné nejprve zhodnotit dopady rozšíření okruhu lidí se sníženým důchodovým věkem na ty, kteří pracují ve čtvrté kategorii prací. „A až poté případně přistoupit k další úpravě okruhu osob, kterých by se týkalo,“ dodali v důvodové zprávě.