Systém v Česku tlačí Ukrajince do šedé ekonomiky, tvrdí ombudsman. Řadě z nich se nevyplatí pracovat

Současná pravidla tlačí řadu ukrajinských uprchlíků do šedé ekonomiky, tvrdí ombudsman Stanislav Křeček. Po červencovém zpřísnění pravidel pro podporu bydlení se totiž řadě utečenců nevyplatí legálně pracovat, protože nedosáhnou na komerční nájemné. Praha 9:48 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současná pravidla tlačí řadu ukrajinských uprchlíků do šedé ekonomiky, tvrdí ombudsman Stanislav Křeček | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Problém má také Sněžana z města Sumy, která teď žije v Moravských Budějovicích. V bytě 1+kk žije se svými dětmi v režimu nouzového ubytování. Doma pracovala jako inženýrka elektrických sítí, v Česku zatím dostává humanitární pomoc 14 tisíc korun měsíčně.

Pracovala na několika brigádách v obchodech, od července se jí ale pracovat nevyplatí.

„Můžu dělat a dostat 20 až 22 tisíc měsíčně. Ale můj syn musí být celý měsíc zdravý, abych každý den pracovala. Když zaplatím za bydlení, tak už mi nezbyde na jídlo,“ říká. Kvůli příjmu ze zaměstnání ztratí nárok na podporu na živobytí i na bydlení.

Podle ombudsmana se ale kvůli takto nastavenému systému nevyplatí Ukrajincům pracovat a tlačí je do šedé ekonomiky. Aktuálně se projednává vládní nařízení, které by mělo zvýšit započitatelné náklady na bydlení, aby se stalo dostupnějším. Týkat by se mělo jen zranitelných osob, což jsou například děti nebo senioři.