Opava je na hodně místech stále bez elektřiny. Situace se však zlepšuje, říká náměstek primátora

Extrémní povodeň stále platí na řece Opavě ve městě Opava. Voda tam kulminovala večer a hladina postupně klesá. Městem se hrnula stoletá voda, která zalila i část sídliště Kateřinky, kde žije 12 000 lidí. „Elektřina fungovala zhruba do šesté nebo sedmé hodiny odpolední, kdy už byla tma. Potom se postupně vypínala,“ popsal pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus náměstek primátora Opavy Michal Kokošek (ANO). Rozhovor Praha/Opava 9:51 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opavské sídliště Kateřinky, pod vodou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je ve vašem městě momentálně situace?

Situace se zlepšuje. Neprší, což dává lidem pozitivní energii. Stále však máme zatopené oblasti a budeme dnes dále pokračovat v evakuaci osob.

Voda kulminovala včera v 10 hodin večer, kdy zatopila velkou část Kateřinek. Museli jsme dokonce nasadit dva vrtulníky, které z části Palhanec a Karlovec zachraňovali lidi z obydlí.

Museli jste rozšířit počet evakuačních center?

Měli jsme připravená tři základní evakuační centra. I v okolních městských částech se nabízeli s tělocvičnami, ve kterých jsme měli nachystaných přes dalších 100 míst.

Ten večer jsme evakuovali okolo 15 až 20 osob. Víc se toho bohužel nestihlo. Budeme pokračovat dnes a jsme připraveni až na 320 provizorních míst v tělocvičnách.

Evakuovat můžete pouze ty, kteří se evakuovat nechají. Je to základní zkušenost z posledních hodin a dnů. Odmítají někteří lidé evakuaci i v Opavě?

Je to bohužel stejné. Několikrát jsme lidi vyzývali, aby se vystěhovali z prvního patra, protože jsme věděli, že se voda vylévá z břehů a přijde. Bohužel výzvy neuposlechli. O to byla složitější práce záchranářů a jednalo se o velké riziko ohrožení zdraví.

Týká se to i obyvatel části Kateřinek? Zůstali i tam lidé ve svých bytech?

Ano. Ještě večer jsme posílali hlídky městské policie a Policie České republiky, za což jim velice děkuji. Jezdili i hasiči a samozřejmě jsme viděli, že lidé svítili, pokud se jim ještě nevypla elektřina. Někteří bohužel odmítali své domovy opustit.

Elektřina tedy fungovala?

Elektřina fungovala zhruba do šesté hodiny odpolední, kdy už byla tma. Potom se postupně vypínala. Docházelo k zaplavování jednotlivých trafostanic, takže i ČEZ preventivně odpojoval jednotlivé lokality. Momentálně jsme bez elektřiny na hodně místech v Opavě.

Jaká je momentální dopravní situace v Opavě? Lze se do města a do centra dostat po silnici?

Opava je rozdělena na dvě části. Máme ale již vybudovaný severní obchvat, takže se dokážeme dostat do obou dvou částí. Nicméně všechny mosty, které bezprostředně vedou z centra do Kateřinek, jsou momentálně zavřené.

Nabízí se srovnání s povodněmi z roku 1997. Vracíte se také do té doby?

Vracíme a tohle srovnání jsme použili i kvůli tomu, aby si lidé uvědomili, jaké nebezpečí hrozí. V roce 1997 byl průtok okolo 380 metrů krychlových za sekundu. Včera v 10 hodin voda kulminovala k 560 metrům krychlovým za sekundu.

Hasiči již nemohli použít čluny, takže jsme museli nasadit vrtulníky, které jsem již zmiňoval. Ten proud byl obrovský a hladina taky vysoká.

Je něco, co město Opava akutně potřebuje v těchto chvílích?

Už se nám nabídla jiná města a jiné kraje. Sháníme deky a spacáky do evakuačních center, protože naše vybavení není dostatečné. Momentálně máme evakuovaných okolo 90 až 100 lidí. Pro ty zatím zásoby máme.

Momentální situaci mapujeme. Voda opadá a hasiči mají stále krizový stav. To znamená, že dochází k zachraňování nejvíce ohrožených lidí, kteří jsou stále v zatopených oblastech. Až bude bezpečno, bude docházet k odčerpávání jednotlivých zatopených domů a zahrad.

Určitě dáme dohromady seznam věcí, které budeme potřebovat. Aktuálně vyhlížíme to, aby se Opava vrátila zpátky do koryta a obnovila se elektřina pro lidi tak, aby si mohli zajistit základní potřeby. Nadále budeme mapovat situaci, abychom zachraňovali už i majetek.