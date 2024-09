Policejní prezident: Pohřešujeme 7 lidí. Pokud jde o oběti, tak máme utonulého v řece Krasovka

„Evidujeme sedm pohřešovaných, tři pohřešované z vozidla, které vjelo do potoku Staříč v Lipové Lázni, jednoho člověka, který spadl do Janovického potoka na Uherskohradišťsku. Jeden pohřešovaný po skoku do řeky Otavy, jeden pohřešovaný senior z domu seniorů v Kobylé nad Vidnavou a jeden pád do vody v Krnově. Pokud jde o oběti, tak máme bohužel utonulého v řece Krasovka na Bruntálsku,“ popsal pro Radiožurnál policejní prezident Martin Vondrášek. Praha 8:01 16. 9. 2024 (Aktualizováno: 8:33 16. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bečva u Troubek kulminovala, voda se do vsi nedostala. Průsakem spodních vod je pod vodou pouze fotbalové hřiště. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sledujeme to často, že lidé odmítnou evakuaci a pak je musí z domovů složitě dostávat záchranáři. Jaký pro ně máte vzkaz?

Ten vzkaz je jednoduchý - poslouchat složky integrovaného záchranného systému (IZS) a dbát na krizová opatření krizových orgánů zejména v Moravsko-slezském a Olomouckém kraji, ale také na Frýdlantsku a v Libereckém kraji. Mohou dostat to nebezpečí života sami sebe, ale také záchranné složky a proto žádám a vyzývám všechny občany, aby respektovali pokyny složek IZS a krizových orgánů obcí a krajů.

ONLINE: Na 207 místech v Česku platí alespoň první povodňový stupeň. Déšť se má rozšířit i na západ Číst článek

Policie tady nemůže tedy nějak důrazněji zasáhnout?

Může zasáhnout v situacích ultima ratio, tedy kdy je naprosto evidentní, že setrvání člověka na místě může vést k ohrožení jeho života a pak může provést i zajištění toho člověka a předvedení do bezpečného místa. My samozřejmě budeme rádi, když se takovým situacím v praxi vyhneme.

Kolik mimořádných sil musela policie vynaložit v souvislosti s povodněmi?

Začali jsme se scházet ve středu a ve čtvrtek jsme měli poradu, protože bylo predikováno to počasí a povodně. V tuto chvíli pomáhá v Olomouckém kraji ve směnách 50 policistů speciální pořádkové jednotky z Ústí nad Labem, 30 policistů z brněnské speciální pořádkové jednotky a Olomoucký kraj má aktivované veškeré personální zdroje. V Ostravě pomáhá 80 policistů z mobilní jednotky cizinecké policie, ale i z jiných útvarů cizinecké policie. Dále tam pomáhá 40 policistů ze speciální pořádkové jednotky z Prahy a ráno tam končí výpomoc dvacet policistů ze Zlína.

V těch nejzasaženějších oblastech se dvakrát denně ptáme krajských krizových štábů, jestli potřebují pomoc, ať už personální a nebo technickou. Do těch oblastí jsme vyslali drony, rafty, pracovní prámy, termovize, čtyřkolky, terénní vozidla, aby tam bylo maximum personálu a techniky, která je potřebná.

Máte ještě nějaké rezervy, nebo je v terénu všechno, co má ruce a nohy?

Ano, rezervy v pátek ráno čítaly 800 policistů ze všech krajů. Nevěděli jsme ale, jak bude situaci složitá v jednotlivých krajských ředitelstvích, ale 800 policistů byl manévrovací prostor pro kohokoliv, kdo to potřebuje, aniž by byl kraj výrazně oslaben. Byl jsem v neděli na Šumpersku, do Jeseníku jsem se bohužel nedostal. Pak jsem měl konferenci v rámci krizového štábu policie z Olomouce a byly tam požadavky na techniku, na drony a terénní vozidla.

První oběť

Jak častá jsou pátrání po pohřešovaných lidech?

V tuto chvíli evidujeme sedm pohřešovaných. Tři pohřešované z vozidla, které vjelo do potoku Staříč v Lipové lázni. Jednoho člověka, který spadl do Janovického potoka na Uhersko-hradištku. Jeden pohřešovaný po skoku do řeky Otavy, jeden pohřešovaný senior z domova seniorů v Kobylé nad Vidnavou a jeden pád do vody v Krnově. To je sedm pohřešovaných, které evidujeme. Pokud jde o oběti, tak máme bohužel utonulého v řece Krasovka na Bruntálsku.

Chtěl bych vyzdvihnout práci letecké služby, protože v neděli celý den pracovali tři záchranářské vrtulníky Policie České republiky Bell 412 s hasiči na palubě. Pětadevadesátkrát jsme použili jeřáb na vrtulníku a zachránili 86 lidí, devět domácích mazlíčků - osm psů a jednu kočku. Vrtulníky jsme využily i k přepravě hasičů do zatopených oblastí a potřebného materiálu.

Nezodpovědné chování

Někdo vezme paddleboard, nebo kanoi a zkouší se projet na rozvodněných řekách, někdo si fotí různá místa. Hrozí za takové chování nějaké tresty?

Dávali jsme k tomu vyjádření na sociálních sítích, protože držíme pěsti těm, kteří jsou v nesnázích a obdivujeme všechny, kteří jim pomáhají. Opravdu nám je „líto“ těch lidí, kteří nás zaměstnávají tím, že porušují legislativní pravidla v době živelných pohrom. Máme tři skupiny protiprávních jednání, které se postihují v době živelné pohromy.

První skupinou je zákaz plavby podle zákona o vnitrozemské plavbě na vodních tocích, kde je druhý a vyšší stupeň. Tam hrozí pokuta až 100 tisíc korun. Měli jsme co do činění s jedním kajakářem a s nějakými dalšími lidmi, co se snažili plavat po těchto tocích.

Druhou skupinou jsou přestupky podle krizového zákona, který říká, že všichni by měli dodržovat krizová opatření ve třech krajích. Když je nedodrží, neposkytnou a nesplní pracovní povinnost a nerespektují opatření, nebo nerespektují omezení v době krizového stavu, tak jsou přestupky vymezeny pokutou 20 až 50 tisíc pro fyzické osoby a až tři miliony korun pro právnické osoby.

V tom nejzávažnějším případě, se kterým jsme se zatím tedy nesetkali, a když ano, tak nebylo potvrzeno, to je rabování. U krádeže v době živelné pohromy se dostáváte do čtvrtého odstavce s trestní sazbou dva až osm let. Taková protiprávní jednání budeme velice důsledně vymáhat, pakliže by k tomu došlo.

1/2 V posledních dnech se setkáváme se třemi typy lidí.

Těmi, co o něco přišli.

Těmi, co těm prvním nezištně či z titulu své profese pomáhají.

Těmi, co skáčou do rozvodněné řeky z mostu, sjíždí na paddleboardu Vltavu anebo trénují ve svém kajaku jízdu na "divoké řece". — Policie ČR (@PolicieCZ) September 15, 2024