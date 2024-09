ONLINE: Na 222 místech v Česku platí alespoň první povodňový stupeň. Déšť se má rozšířit i na západ

Prognóza pro Troubky na Přerovsku se zlepšila, průtok v Bečvě je oproti předpokladu nižší, voda již kulminovala. Odjelo 20 lidí, 805 jich výzvy k evakuaci neuposlechlo.

Některý z povodňových stupňů platí na 222 místech, o 40 méně než v neděli, hlásí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Čekají se vzestupy hladin na nižších tocích.

Na řece Opavě v Opavě a na Odře v Ostravě-Svinově je stále extrémní povodeň. Na dalších šesti místech v Moravskoslezském kraji je 3. povodňový stupeň.

Srážky se během pondělí přesunou na jihozápad a jih Čech, do Novohradských hor a na Šumavu, hlásí meteorologové.

Na Chrudimsku zasáhla vlna z řeky Novohradky město Luže. Z místa se během nedělního odpoledne evakuovalo asi 200 lidí. Sledujeme online Praha 6:00 16. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Voda na horních tocích řek začíná opadat. Odtéká postupně z hor a míří do nižších poloh. Na povodňovou vlnu se chystali v Troubkách, v noci na místě pomáhali vojáci, policisté i hasiči, zpevňovali hráz v severní části obce. Vedení Troubek už v neděli nabídlo lidem evakuaci, do přistavených autobusů ale nastoupila jen dvacitka lidí.

Dalších 805 obyvatel podle primátora Přerova Petra Vrány své domovy odmítlo opustit. Situace tam podle něj může být podobná jako v roce 1997, kdy povodeň téměř celou obec zatopila. Obec leží na soutoku řek Moravy a Bečvy, které jsou rozvodněné. Troubky ale i přes příznivější předpověď nadále drží pohotovost, hladinu řeky sledují hasiči i policisté.

Sbírky na pomoc zasaženým povodněmi Adra: 66888866/0300 či web Charita ČR: 44665522/0800 či sms, web

Český Červený kříž: 333999/2700 nebo web

Člověk v tísni: 72027202/0300, web

Diakonie: 2100691426/2010 nebo sms, web

Potravinové sbírky lze najít na webu

Donio: sbírku lze najít na webu

„Já jsem do Troubek přijel zhruba v půl páté ráno a to v tu chvíli zcela bez problémů. Cesta je zatím pořád stále zcela průjezdná. Před malou chviličkou dokonce projel i běžný linkový autobus. Lidé se chodí koukat na most přes Bečvu koukat i brzo ráno. Mluvil jsem tu se dvěma muži, kteří byli přesvědčení, že situace je zatím poměrně dobrá,“ hlásil z místa po 5.00 ráno reportér Radiožurnálu Jakub Vik.

Rizikové Jižní Čechy

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v neděli označil za jednu z nejrizikovějších oblastí pro pondělní vývoj Jižní Čechy. „Především je to Lužice a Nežárka. Část toku také přichází z rakouské strany a proto ho bedlivě sůledujeme,“ uvedl.

Lidé z Veselí nad Lužnicí se zatím podle webu města teď ráno evakuovat nemusí. Hrozba až padesátileté vody tam ale pořád trvá. Řeka Nežárka by tam měla kulminovat v pondělí pozdě odpoledne.

Do této oblasti se také během odpoledne přesunou srážky. „Srážky se přesunou na jihozápad a jih Čech, do Novohradských hor a na Šumavu. Tam by mohlo v pondělí napršet ještě 50 až 70 milimetrů srážek, což je poměrně dost,“ řekl Radiožurnálu Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Na jihu Čech stále platí nejvyšší třetí povodňový stupeň na 13 místech.



Článek pokračuje pod online reportáží.

Ohrožené oblasti

Extrémní ohrožení se pořád týká řek Odry, Opavy, a pak ještě Branné v Jeseníkách a Novohradky na Pardubicku.

Do Litovle v neděli večer dorazila záplavová vlna. Voda z řeky Moravy v desetitisícovém městě zaplavila několik ulic. Podle prognózy by hladina řeky Moravy měla v Litovli kulminovat v pondělí kolem poledne. Kritické bude podle starosty Viktora Kohouta ráno.

Kritická situace panovala také v Krnově nebo v Jeseníku. A i když hladiny většiny řek v Moravskoslezském kraji klesají, tak ostravskou část Nová Ves stále zaplavuje voda. A situace se tam podle našeho reportéra Radiožurnálu postupně zhoršuje.

Hladina Novohradky dosáhla podle údajů Povodí Labe v Luži až 360 centimetrů a výrazně překročila hranici stoleté vody. Kvůli záplavám bylo nutné už v sobotu vyklidit šest domů v Lozicích a dva v blízké Luži na Chrudimsku. V neděli muselo opustit domovy až dvě stovky lidí z Luže, její části Bělé a také z blízkých Lozic.

❗V České republice hrozí extrémní srážky a povodně.



Pokud bydlíte v záplavových oblastech, připravte si evakuační zavazadlo.#spolecnetozvladneme pic.twitter.com/2pkwv5ZrC1 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) September 12, 2024

Brněnská přehrada by během pondělka měla dosáhnout své maximální hladiny. Podle Povodí Moravy tak bude nutné navýšit odtok do řeky Svratky o polovinu, tedy ze 60 kubíků za sekundu na 90. Podle Jihomoravského kraje ale nebude nutné evakuovat obyvatele. Případné vylití Svratky nezasáhne obydlené oblasti.

Postup povodňové vlny

Povodňová vlna zřejmě bude postupovat do obcí níže po toku. Již nyní je v Úhřeticích nejvyšší třetí povodňový stupeň, ohrožené jsou i Chroustovice, Dvakačovice, Hrochův Týnec, Úhřetická Lhota nebo Vejvanovice.

Voda na horních tocích řek začíná opadat. Odtéká postupně z hor a míří do nižších poloh. A právě tam můžou ještě hladiny stoupat. Extrémní povodeň už podle hydrologické mapy nehrozí v Podhradí nad Dyjí na Znojemsku. Hladina Dyje tam od večera klesá.

Situace se uklidnila také v Opavě, která byla v neděli jedním z nejvíce zasažených měst v Česku. Voda je pomalu na ústupu, sdělil České televizi primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO). Co nejdříve chce začít s odklízením škod.

Většina obyvatel Opavy ale stále nemá teplou vodu. Kvůli záplavám musela totiž společnost Veolia odstavit Elektrárnu Třebovice v Ostravě. Nefunguje ani teplárna v Krnově na Bruntálsku. V zasažených regionech jsou tisíce domácností bez elektřiny, hasiči kvůli povodním evakuovali už víc než 12 tisíc lidí.

222 ohrožených míst

Počet míst, na kterých platí některý z povodňových stupňů se za posledních 24 hodin snížil zhruba o 40. Kolem pondělních 2.30 hlásilo některý z povodňových stupňů 222 míst, z toho zhruba na třetině platil nejvyšší třetí stupeň, nebo stupeň, který ČHMÚ označuje jako extrémní povodeň. V zasažených regionech jsou tisíce domácností bez elektřiny, hasiči kvůli povodním evakuovali už víc než 12 tisíc lidí.

Podívejte se na mapu aktuálních stavů řek a jejich průtoků v Česku.

Lidé by se měli vyhnout Jesenicku, Ostravsku a Opavsku. Na to v neděli večer upozornil ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Silnice v oblastech jsou totiž vodou výrazně poničené. Stále je zavřená je taky D1 u Bohumína. Problémy jsou nicméně i na železnici - pořád stojí třeba ostravský železniční tunel.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v neděli večer varoval, aby občané nechodili do lesů a parků, kde jim hrozí nebezpečí. „Hrozí pád stromů a větví, což může způsobit úrazy nebo i smrt,“ řekl.

Nouzové linky Krizová telefonická Linka seniorů Elpida: 800 200 007

SMS tísňová linka pro neslyšící: 603 111 158

Linka bezpečí: 116 111

Linka první psychické pomoci: 116 123

Infolinka Úřadu práce pro čerpání mimořádné pomoci: 800 779 900

Krizová informační linka pro Pražany: 800 100 000

Červený kříž, krizová linka: 607 880 988

Linka pro oběti povodní Charity ČR: 737 234 078

Infolinka Dopravního podniku hlavního města Prahy v nepřetržitém režimu: 296 191 817

Poradenská linka ministerstva vnitra: 974 834 688

Středočeský kraj, krizová linka: 800 440 430

Olomouc, bezplatná povodňová linka: 800 606 800

Jihočeský kraj, krizová linka: 800 100 450

Šumperk, krizová linka: 583 388 777

HZS Libereckého kraje, informační linka: 950 471 671

Dvůr králové nad Labem, krizová linka: 737 226 970

Šternberk, krizové linky: 733 423 722, 732 686 236, 737 213 937

Bohumín, krizová linka: 731 531 731

Karviná, krizová linka: 596 387 322

Zábřeh, krizová linka: 737 518 492

Uničov, krizová linka: 725 023 980

Ostrava, zelená linka Městské policie: 800 199 922

Opava, telefonní povodňová linka pro občany: 553 756 621

Prostějov, krizová linka: 605 236 431, 605 343 348

Jeseník, krizová linka: 584 401 260 nebo 702 014 008

Český Krumlov, krizová linka povodňové komise: 771 505 065

Povodí Vltavy, linka pro mimořádné události: 257 329 425, 724 067 719

Povodí Odry, nepřetržitá služba: 596 612 222

Povodí Labe, nepřetržitá služba: 495 088 720

Povodí Moravy, povodňová a havarijní pohotovost: 541 211 737