Policisté míří za útok v pražském baru k soudu. Opilí mlátili návštěvníky pěstmi, dívce zlomili kotník

Strkanice i útok pěstmi

Skutek lze ve stručnosti přiblížit tak, že dne 17. února 2024 v nočních hodinách, po požití alkoholických nápojů, nejprve obviněný ve vnitřních prostorách baru šťoucháním a strkáním napadl jednu z návštěvnic. Konflikt dále vygradoval v potyčku obviněného s dalšími návštěvnicemi baru. Obviněný mimo jiné poškozené urážel hrubými nadávkami, udeřil rukou sevřenou v pěst, či povalil na zem. Po zásahu pracovníků ostrahy baru, obviněný jednoho z nich udeřil pěstí.

Obviněná v rámci pokračujícího konfliktu udeřila poškozenou též pěstí do obličeje. Konflikt následně pokračoval před barem, kde obviněný postupně napadl další poškozené. Jednu z poškozených za asistence obviněné strhl na zem, kde ji při zneužití zákonné výzvy: „Jménem zákona“, nutil, též za pomoci obviněné, setrvat. Poté, co poškozenou za vlasy smýkl do vozovky, napadl obviněný také muže, který proti jeho chování protestoval. V omezování poškozené, jejím držení na zemi, jej následně vystřídala obviněná. Obviněný také jednu z poškozených chytil tzv. do kravaty a přes nohu ji strh k zemi, kdy na poškozenou dopadl a dále ji držel v sevření. V dalším napadání poškozených obviněnému zabránili až na místo se dostavivší příslušníci PČR.

Obviněný svým jednáním zejména jedné z poškozených způsobil zlomeninu kotníku, která si vyžádala chirurgické ošetření. Obviněný se během konfliktu snažil vystupovat jako oprávněná úřední osoba, která provádí legální služební úkon či zákrok. Tento dojem utvrzovala jednak skutečnost, že obviněný byl oblečen do uniformy bezpečnostního sboru, tak obviněným opakovaně užívaná zákonná výzva: „Jménem zákona“. Jednání obviněného bylo však excesivním vybočením, v jehož důsledku, dle obžaloby, došlo k porušení povinností stanovených pro příslušníky bezpečnostních sborů, respektive tedy k zneužití pravomoci úřední osoby.

Zdroj: MSZ v Praze, mluvčí Aleš Cimbala