Policie navrhla obžalovat opilé policisty kvůli útoku na dívky v baru. Stíhá nově i člena přivolané hlídky

Generální inspekce bezpečnostních sborů došetřila případ pražského policisty a policistky, kteří napadli v nočním klubu a před ním několik dívek. Dvojici navrhla kvůli brutálnímu útoku obžalovat. Už dříve ji obvinila z výtržnictví a muže navíc z těžkého ublížení na zdraví, kterému tak hrozí až deset let za mřížemi. Pro iROZHLAS.cz to řekla mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Případ nyní posoudí státní zástupce. Nově se stíhá i člen přivolané hlídky. Původní zpráva Praha 6:20 30. července 2024

„V současné době je zahájeno trestní stíhání proti třem policistům. U dvou příslušníků byl v červenci předložen státnímu zástupci návrh na podání obžaloby,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová.

Trestní stíhání proti policistovi a jeho partnerce, rovněž policistce zahájila inspekce letos v dubnu. Obvinila je z výtržnictví a muže navíc z těžkého ublížení na zdraví, kterému tak nyní hrozí až 10 let za mřížemi. Žena by kvůli incidentu mohla jít do vězení až na dva roky. Dvojice se proti obvinění bránila, státní zástupce ale stížnosti v červnu zamítl jako nedůvodné.

Případ nyní posoudí Městské státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. „Mohu potvrdit, že policejní orgán skončil v dotazované věci vyšetřování a spisový materiál společně s návrhem konečného opatření předložil státnímu zástupci, který ve věci vykonával dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení,“ uvedl redakci mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala. Dozorový státní zástupce tak podle něj nyní „podrobně předložený spisový materiál prostuduje a následně rozhodne, zda ve věci podá obžalobu, či vyřídí věc jinak.“

K útoku došlo 17. února před nočním klubem v pražské Nádražní ulici. Policista, který měl v době potyčky 2,6 promile alkoholu v krvi, tam ve slavnostní uniformě klečel na devatenáctileté dívce, jak ukazuje nahrávka zveřejněná serverem Blesk.cz.

Dívce se snažil násilně natáhnout nohy, přičemž křičel: „Narovnej nohy. Jménem zákona tě vyzývám.“ Poté ji vzal za vlasy a smýkl s ní na silnici. Poté svojí přítelkyni, též policistce ve slavnostním oblečení, přikázal napadenou hlídat. Ta následně dívku zaklekla. Po incidentu pro mladou dívku musela přijet záchranná služba, podstoupila operaci a doba léčení zraněného kotníku přesáhla 6 týdnů.

A zřejmě to nebyl jediný exces večera. Server Novinky.cz totiž napsal, že ještě předtím dotyčný policista skopl jinou dívku z točitých plechových schodů, ta si zlomila nohu a pak skončila v nemocnici, kde musela podstoupit operaci. Jedna ze svědkyň také serveru popsala, jak od policistky dostala u dveří nečekaně facku.

Třetí obviněný

V červnu padlo kvůli násilnostem ze strany opilých policistů ještě další obvinění. Inspekce zahájila stíhání jejich kolegy, který na místo dorazil v rámci přivolané hlídky, jak upozornil deník Právo. Důvodem je to, že proti surovému útoku nezasáhl a pouze přihlížel, jak je vidět i na zveřejněné nahrávce.

Daný policista tak podle vyšetřovatelů „zmařil důležitý úkol spočívající v ochraně bezpečnosti osob a veřejného pořádku a předejití trestné činnosti.“ Oficiálně tak byl obviněn pro podezření z přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

„Obviněnému je kladeno za vinu, že jako příslušník bezpečnostního sboru, který se dostavil na místo trestného činu, nezabránil pokračujícímu napadání poškozené, v důsledku čehož jí byla způsobena těžká újma na zdraví,“ přiblížil redakci mluvčí pražského státního zastupitelství Cimbala s tím, že případ inspekce řeší odděleně od hlavní větve.

Policista a policistka, kteří sloužili u Oddělení hlídkové služby policie Prahy I, byli už dříve zproštěni výkonu služby. Muž posléze byl ze strany nadřízených propuštěn od policie úplně. Třetí obviněný policista pak podle deníku Právo opustil policejní sbor sám. Tomu hrozí až roční zákaz činnosti.