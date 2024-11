OVĚŘOVNA: Chce Jurečka zpoplatnit péči o důchodce? ‚Jednoznačná dezinformace,’ vyvrací ministerstvo

Vláda Petra Fialy (ODS) chce povinnými platbami za péči o důchodce zatížit nejen je samotné, ale i jejich blízké. Alimenty se navíc budou počítat podle nemovitostí, kteří příbuzní vlastní, lže zpráva kolující na internetu. „Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítá, že by tímto způsobem měnilo systém péče poskytované důchodcům, jak podsouvají dezinformátoři,” vyvrací mluvčí ministerstva Jakub Augusta v dalším díle rubriky OVĚŘOVNA! Praha 5:00 24. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zpoplatnit péči o důchodce, lže dezinformace | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavřelo smlouvu se soukromou firmou, která zpracuje analytický materiál, který pojednává o tom, jak by bylo možné zpoplatnit sociální péči poskytovanou důchodcům. Alespoň to tvrdí dezinformátoři ve zprávě nazvané „Zkasírujeme důchodce“.

„Fialová vláda plánuje povinnými platbami za péči o důchodce v domovech zatížit nejen důchodce samotné, ale protože vláda tuší, že tito důchodci už žádné nadbytečné peníze nemají, tak plánuje zatížit povinnými alimenty příbuzné důchodců,“ tvrdí dezinformátoři.

Alimenty se podle nich dokonce nemají odvíjet od výše příjmů příbuzných, ale od jejich majetku. „Šedesátiletá důchodkyně vlastnící byt bude dostatečně movitá, aby musela platit alimenty za péči o svoji pětaosmdesátiletou matku umístěnou v domově důchodců,“ lže zpráva.

Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) se podle dezinformátorů navíc snaží stěhovat seniory do levných ubytoven. Toto „Jurečkování důchodců“ má ušetřit miliardy ze státního rozpočtu, aby „bylo na zbraně a placení dluhů“.

Skutečný význam smlouvy

„Jedná se jednoznačně o dezinformaci,“ říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta, podle kterého byla zmiňovaná Smlouva o zpracování Analýzy dopadu publikována už v roce 2022.

„Nejde o žádnou novou věc. Analýza pouze zkoumala možnosti v oblasti posuzování příjmů a finančního majetku klientů sociálních služeb. Testování příjmové situace klienta a vyživovací povinnosti jeho rodinných příslušníků se nikdy nemělo týkat movitého majetku,“ vysvětluje Augusta.

Analýza společnosti Moore Advisory chtěla posuzovat příjmy a finanční majetek u osoby, které jsou sociální služby poskytovány. Také navrhovala takzvanou alimentační povinnost a testování příjmů partnerů či dětí dané osoby.

Ministerstvo se ale touto analýzou vůbec nezabývá. „V současné době je jasné, že se toto téma nijak neobjevilo v novelizaci zákona o sociálních službách. Ministerstvo tedy odmítá, že by tímto způsobem měnilo systém péče poskytované důchodcům, jak podsouvají dezinformátoři,“ zdůrazňuje mluvčí.

Lež je podle ministerstva i to, že by se měli senioři stěhovat do levných ubytoven. „Snahou ministerstva je naopak maximální podpora domácí péče, aby lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí,“ vysvětluje Augusta.

Zprávy o důchodcích

Dezinformace, které cílí na lidi v důchodovém věku, jsou na internetu poměrně časté. V rubrice OVĚŘOVNA! jsme například vyvraceli zprávu, že by se lidem, kteří po celý život pobírají sociální dávky, měl důchod počítat z průměrné mzdy.

Přitom pokud by občan neměl žádnou odpracovanou dobu, nevznikl by mu podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitky Drmolové ani nárok na starobní důchod. „Větší část obvykle tvoří procentní výměra, která se odvíjí od celoživotních výdělků a odpracovaných let,“ popsala.

Zprávy se také často týkají doby odchodu do penze, a to i vzhledem k projednávané důchodové reformě, kterou na začátku listopadu schválila Poslanecká sněmovna. Ta má postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu až na 67 let.

Dezinformátoři tak třeba útočili na „bruselské samotrapy“. Zástupci Evropské unie si prý měli snížit odchod do důchodu na 50 let s měsíčním příspěvkem 9 000 eur (asi 228 000 korun).

„Minimální věk pro odchod do penze je pro unijní úředníky stanoven na 66 let, což je více než ve většině členských států,“ vyvrátila na dotaz iROZHLAS.cz tisková služba Evropské komise.