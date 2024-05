OVĚŘOVNA: Bruselští ‚satrapové‘ si neschválili důchod v 50 letech, do penze chodí později než většina Evropy

„Bruselští ‚satrapové‘ si sami schválili odchod do důchodu v 50 letech. Ať žije Evropa zlodějů,“ hlásá dezinformační e-mail, který iROZHLAS.cz vyvrací v dalším díle projektu Ověřovna. Ve skutečnosti zástupci Evropské unie mohou do penze odcházet nejdříve v 66 letech. „Věk je pro unijní úředníky vyšší než ve většině členských států,“ uvedla na dotaz redakce tisková služba Evropské komise. Ověřovna! Praha 5:00 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitelé Evropské unie ve skutečnosti do důchodu odcházejí později než většina Evropy, narozdíl od toho, co tvrdí dezinformační e-mail (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Dlouhý dezinformační e-mail v úvodu tvrdí, že „odchod do důchodu ve věku 50 let pro úředníky Evropské hospodářské unie byl schválen s měsíčními důchody ve výši 9 000 eur“. Už název instituce, se kterým dezinformátoři operují, ovšem neexistuje. Autor e-mailu má na mysli Evropskou unii, jejímž předchůdcem bylo do roku 1993 Evropské hospodářské společenství.

To, že by unijní úředníci mohli odcházet do důchodu už v 50 letech, vyvrací sama Unie. „Minimální věk pro odchod do penze je pro unijní úředníky stanoven na 66 let (63 let před rokem 2014 a 60 let před rokem 2004), což je více než ve většině členských států,“ uvádí mimo jiné v odpovědích na dotaz redakce iROZHLAS.cz tisková služba Evropské komise.

„Pro financování svých důchodů přispívají zástupci EU 11,1 procenta svého platu, což je opět jedna z nejvyšších hodnot v celé Evropské unii – v některých státech dokonce veřejní činitelé nepřispívají na penze vůbec,“ dodává.

V e-mailu dále stojí, že brzkým odchodem do důchodu EU „uvolňuje místo novým úředníkům ze zemí, které nedávno vstoupily do Evropské unie“ – a jako příklad uvádí třeba Polsko nebo Maltu. Obě země přitom do Evropské unie vstoupily spolu s Českou republikou již v roce 2004.

Francouzské kořeny

Vysvětlení toho, proč text vnímá Polsko nebo Maltu za relativní nováčky v Evropské unii, je nasnadě: ve skutečnosti se totiž jedná o českou mutaci původem francouzského hoaxu, který se kontinuálně šíří nejméně od roku 2009.

Původním zdrojem hoaxu je nejspíš zpráva skupiny francouzské asociace operující v důchodovém sektoru Sauvegarde Retraites. Organizace je mimo jiné spojena s pochybnými metodami, kdy jako své členy eviduje všechny, kdo jí pošlou finanční příspěvek. Její oficiální členové tak mnohdy o své roli vůbec nevědí.

Ověření dezinformace Původní dezinformaci vyvrátil už před deseti lety francouzský deník Le Monde, zabýval se jí také francouzský server na vyvracení dezinformací Hoaxbuster. V českém prostředí však dosud ověřena nebyla.

Skupina ve zprávě uvádí konkrétní jména unijních činitelů s neodpovídající výše penzí. Figuruje mezi nimi například i tehdejší evropský komisař pro spravedlnost Jacques Barrot. K uvedeným číslům však Sauvegarde Retraites došla na základě vlastních propočtů.

Zmíněnou zprávou argumentuje i samotný dezinformační e-mail. Dále poměrně kostrbatým překladem dodává, že „my musíme odpracovat 40 let a účtujeme méně (…), jim stačí 15 let a dají i několik milionů dolarů důchody“.

I v tomto případě jde o důkaz francouzského původu dezinformace a navíc i zastaralý údaj – francouzský důchod totiž dříve skutečně vyžadoval 40 odpracovaných let, dnes je to však 42. V České republice je pro odchod do penze potřeba dosáhnout 65 let věku a odvádět sociální pojištění po dobu 35 let.

Evropská penze

Pro unijní představitele je podmínkou k získání důchodů kromě dosažení 66 let věku také odpracovat v evropských institucích alespoň 10 let.

V takovém případě bude mít nárok na minimální výši penze. Pro dosažení plného důchodu by však úředníci museli v Evropské unii odpracovat téměř 39 let.

„Vzhledem k tomu, že představitelé EU vstupují do institucí průměrně v 35 letech, mnoho z nich na plnou penzi ani nedosáhne,“ podotýká tisková služba Evropské komise. „Co se týče předčasného důchodu, je možné do něj vstoupit od 58 let, ale doprovází ho výrazné snížení penze (3,5 procenta za každý nedokončený rok),“ dodávají mluvčí.

Jediné, v čem má dezinformační e-mail, který je kromě slovního spojení „bruselští satrapové“ protkán i výrazy jako „bohové Olympu“ nebo „mafie“, pravdu, je tvrzení, že někteří unijní činitelé pobírají kromě „bruselského“ důchododu i penzi ze své země. „Je to, jako kdybyste tentýž den vyhráli loterii, euromilion, bonoloto a kulečník,“ glosuje autor zprávy.

Na „národní“ důchod má ovšem každý bez výjimky nárok – jak opět upozorňuje i tisková služba Evropské komise – jen po odpracování příslušného počtu let.