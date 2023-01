Třetina lidí odchází do předčasného důchodu a chybí na trhu práce, řekl Jurečka. Chce to změnit

Od ledna příštího roku by se mohly změnit valorizační mechanismy výpočtu předčasných důchodů. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr práce a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podíl lidí, kteří šli do penze předčasně, v Česku roste. Loni v září tvořili už skoro 29 procent všech starobních důchodců a důchodkyň, zatímco v roce 2010 to bylo o deset méně. Praha 15:01 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odchod do předčasného důchodu byl loni výhodnější kvůli mimořádným valorizacím penzí, informovalo o tom i ministerstvo práce.

Jurečka v neděli řekl, že loni na změny pravidel týkající se předčasných penzí bylo velmi málo času a letos chce tuto chybu z minulých let napravit. Předpokládá, že letos se už podobná situace jako loni opakovat nebude a zájem o předčasné důchody bude nižší.

Ministr považuje za problematické, že zhruba třetina lidí odchází do předčasného důchodu a chybí pak na pracovním trhu. Vede to podle něj k vyšší nákladům státu na penze i nižšímu výkonu ekonomiky. Dodal k tomu, že letos od února bude platit podpora pro zaměstnavatele, kteří na částečný úvazek zaměstnají lidi nad 55 let. Firmy podle Jurečky budou mít mírné slevy na odvodech.

Valorizace důchodů

Vláda minulý rok dvakrát mimořádně valorizovala důchody kvůli rostoucí inflaci. Díky tomu byl předčasný odchod pro řadu lidí výhodnější, než kdyby se jim stanovil až letos. Ministerstvo doporučovalo, aby lidé žádali o předčasnou penzi v roce 2022 a na odpočinek jít až v zamýšleném termínu.

Za říjen a listopad minulého roku v okresních sociálních správách podalo podle ČSSZ žádost 41 600 lidí. V roce 2021 bylo podle ČSÚ nově přiznaných předčasných důchodů 24 300.

Lidé, kteří po celý život vydělávali měsíčně v průměru 20 tisíc korun hrubého, by letos získali podle údajů ministerstva novou starobní penzi 16 819 korun. V roce 2022 by jim ale sociální správa předčasný důchod o necelé tři měsíce před řádným termínem spočítala na 18 279 korun.

Pokud by člověk minulý rok žádal o přiznání penze téměř rok před termínem, přiznal by mu úřad 17 701 korun a zhruba rok a půl před termínem pak 17 189 korun. U lidí s průměrným výdělkem 28 tisíc korun by penze, která by se stanovila až letos, dosahovala 18 306 korun. V roce 2022 by nový předčasný důchod do tří měsíců před termínem byl 19 936 korun, do roku 19 292 korun a do roku a půl pak 18 719 korun.