Čeští ovocnáři teď likvidují asi desetinu jabloňových sadů. Pěstování ovoce se jim přestává vyplácet

Ovocnáři v Česku v letošní zimě kácí části svých sadů. Jen za letošní zimu to má být i víc než deset procent plochy. Obnovovat se zatím nechystají, nevyplatí se to. Mizí především jabloně, protože v konkurenci polských jablek jsou jablka těžko prodejná tak, aby ovocnáře dokázala uživit. Jičín 18:02 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ovocnáři v Česku v letošní zimě kácí části svých sadů (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

S kácením sadu na rodinné farmě začal i předseda české ovocnářské unie Martin Ludvík. Zmizí u něj zhruba 1 500 stromů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští ovocnáři zlikvidují zhruba desetinu svých jabloňových sadů

„To, co vidíte tady zlikvidované, je zhruba tři čtvrtě hektaru. A ještě budeme během této zimy asi půl hektaru likvidovat. Předpokládáme, že další zimu v tom budeme pokračovat,“ říká.

Začínají se naplňovat slova ovocnářů, že se pěstování ovoce přestává vyplácet.

„Za loňskou sklizeň odhadujeme u jablek, která se dají skladovat, že je prodáváme v průměru o 4 koruny míň, než je nákladová cena. Když vezmete, že takový starší sad vyprodukuje kolem 25 tun jablek, tak se ztráta na jednom hektaru pohybuje kolem 100 tisíc korun,“ vysvětluje Ludvík.

Pokud bude situace pokračovat, budou ovocnáři muset masově likvidovat sady a sázet obilí, varuje expert Číst článek

A doplňuje, že jablka je potřeba skladovat v chlazených halách, tedy vlastně obřích lednicích. Také náklady na energie sadařům pořád rostou.

„To má vazbu na další infrastrukturu. Ti lidé mají skladování, speciální techniku a obaly. Jen na jeden hektar takového sadu potřebujete 150 plastových beden na sklizeň. To musíte zainvestovat, jedna bedna stojí 3 tisíce korun a dohromady je to půl milionu korun. Jen obaly na to, aby člověk sklidil hektar jednou za rok.“

Dotace sníží podle Martina Ludvíka ztrátu možná o 20 až 30 procent.

Plochy sadů v Česku ubývají

„Děláte vlastně velkou investici na 20 let dopředu,“ vysvětluje Ludvík podstatu ovocnářství.

„Pokud budete pěstovat zeleninu, můžete z roku na rok třeba snížit plochu, počkat, co trh udělá. Ale když se rozhodnete vysadit sad, musíte se jednou pro vždy rozhodnout jaký druh, jakou odrůdu. A 15 až 20 let s tím žijete.“

Sklízet, nebo nesklízet? Skladování jablek je energeticky velmi náročné, upozorňuje šéf ovocnářů Číst článek

Ludvík tvrdí, že se dá jen těžko konkurovat polským cenám, když polská vláda nastavila pro tamní zemědělce jiné dotační podmínky a třeba i daňovou politiku.

Řetězce tak česká jablka až na výjimky nenakupují, berou to, co se jim nejvíc vyplatí. Čeští ovocnáři podle odhadů Ovocnářské unie vykácí letos možná i přes 10 procent svých ploch, kde vysadí obilí nebo řepku.

Špatné je to podle Martina Ludvíka i pro přírodu jako takovou:

„Na kůře stromů přežívá spousta užitečných organismů, které příroda prostě potřebuje. Slyšíme, jak ubývá ptáků v krajině. Samozřejmě na zoraných polích žádný pták nemůže přezimovat a hnízdit. Zatímco v sadech je. A ty když zmizí, bez ohledu na úrodu, tak ptáci logicky zase ztratí další kus svého útočiště. A když za zimu zmizí nějakých tisíc hektarů stromů, tak to určitě nějaký vliv má."

Zatím to ale podle něj nevypadá, že by se situace v Česku měla měnit k lepšímu.