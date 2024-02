Koupili si v aplikaci jízdenku, přesto dostali pokutu. ‚Ochranná lhůta proti zneužití,‘ vysvětluje Praha

Pokud si v Praze zakoupíte jízdenku přes aplikaci PID Lítačka a vydáte se hned do metra, tramvaje či autobusu, riskujete pokutu. Lidé se zaplaceným lístkem totiž musí počkat dvě minuty, než začne oficiálně platit. Někteří už kvůli několika vteřinám, kdy se jízdenkou nemohli prokázat, dostali pokutu ve výši stovek korun. Zástupci Pražské integrované dopravy argumentují obranou proti černým pasažérům. Praha 6:25 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do autobusu, tramvaje nebo metra mohou cestující jen s platnou jízdenkou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aplikace PID Lítačka nabízí koupi jízdenky. Cestující si mohou vybrat lístek s tím, že začne platit ihned. To ale v praxi znamená až za dvě minuty. A donedávna na to aplikace uživatele před nákupem ani neupozornila. Pokud pak cestující zastavil před uplynutím dvou minut revizor, museli zaplatit pokutu.

„Nahoře v metru zakoupeno před turnikety. Dole pod schody kontrola a kamarád dostal pokutu a dvouminutový čas neukecal. Měl si prý počkat nahoře ty dvě minuty. Bez pardonu za 1000,“ popsal na sociální síti X uživatel Marek Vašíček.

Podobnou zkušenost měl i Martin Pecháček: „Zbývalo mi 10 vteřin. Říkal jsem to i revizorovi uvnitř metra. Řekl mi, že si to načte. Načetl, a pak mi vítězoslavně oznámil, že jedu s neplatným dokladem. Ani na DPP jsem to neuhádal.“

Dvojice příspěvků Jana Vojtíška, která vyvolala ostrou debatu na sociální síti X a pod kterou se objevily i výše zmíněné komentáře, má na pět stovek komentářů, dvě stovky sdílení a na dva tisíce lajků.

Městská organizace okrádá lidi pod záminkou boje proti neplatičům a arogantně vám vynadá, když vás taková praxe uráží.



Nesmylnou prodlevu v platnosti el. jízdenek musí Praha zrušit. Nezasloužíme si být nachytáváni za nepozornost.@PIDoficialni @DPPOficialni @ZdenekHrib pic.twitter.com/jN9Zq0bcZT — Jan Vojtíšek (@TadyJan) January 29, 2024

Podle kritiků by se měla tato dvouminutová prodleva v platnosti elektronických jízdenek zrušit. Zástupci Pražské integrované dopravy ale argumentují možným chováním černých pasažérů.

„Jde o ochrannou lhůtu, která má zabránit zneužití tohoto způsobu placení jízdného, aby si nemohl cestující zakoupit jízdenku až poté, co ve vozidle nebo na nástupišti metra spatří revizora, případně průvodčího ve vlaku,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid. „Takto je to nastaveno od začátku fungování této služby v roce 2018,“ upozornil.



„Aby byla jízdenka platná pro přepravu (a kontrolu), je nutné ji nejdříve aktivovat a vyčkat 2 minuty, což je ochrana proti zneužití, která ale neplatí v regionu.“ Z webu Lítačky

Drápal pak připustil, že by se odložená platnost mohla zkrátit na jednu minutu.

„Uvažuje se o zkrácení této lhůty ze dvou na jednu minutu, neboť vnímáme, že takto dlouhá lhůta není příliš komfortní zvlášť v případě, že se cestující rozhodne cestovat na poslední chvíli,“ upřesnil. Změnu ale podle něj musí schválit vedení Prahy a Středočeského kraje. Ve stejném duchu informoval ve středu náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

Drápal zároveň doplnil, že upozornění na dvouminutovou prodlevu se má lidem nově zobrazovat už před nákupem jízdenky. „Již delší dobu, nezávisle na této diskusi, je zadána softwarová úprava aplikace,“ ujistil Drápal.

Cestující v pražské dopravě mohou koupit lístek také přes aplikaci Citymove. V té je dokonce odložená platnost delší než dvě minuty. Upozornění na ni se ale objeví už před nákupem.

V Brně stačí minuta

Stejnou prodlevu mezi nákupem a platností jízdenky v aplikaci má kromě Prahy i Ostrava. „V aplikaci MojeDPO máme dvouminutovou ochrannou lhůtu při nákupu krátkodobého jízdného. Totožná lhůta je nastavena i v případě nákupu SMS jízdenky,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Tereza Šnoblová.

A také Brno zvolilo podobný postup, i když má lhůtu nyní kratší než Praha. „Než začne jízdenka platit, běží ochranná lhůta jedna minuta. Důvod je jasný – aby si cestující nemohl koupit jízdenku až ve chvíli, kdy je zahájena přepravní kontrola,“ uzavřela mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Revizoři pražského dopravního podniku uložili předloni 255 115 pokut za jízdu načerno, meziročně o 16 procent více. Na pokutách vybrali 213,7 milionu korun, to je proti předešlému roku o téměř 41 procent více. Většinu pokut lidé zaplatili do třiceti dnů od jejich uložení.

Dospělí zaplatí za roční kupon MHD 3650 korun, za čtvrtletní 1480 a za měsíční to je 550 korun. Jízdenka na třicet minut vyjde na 30 korun a devadesátiminutová na 40 korun. K dispozici je ještě jízdenka 24hodinová nebo třídenní.

Aktivaci jízdenky v mobilu chceme cestujícím zjednodušit!



V současné chvíli se stává jízdenka v aplikaci @LitackaPraha platná 2 minuty po aktivaci. Tuto dobu ale plánujeme zkrátit na 1 minutu. Díky tomu umožníme cestujícím mít platnou jízdenku jen v krátkém předstihu před… pic.twitter.com/pG2oo3sqgI — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) January 31, 2024