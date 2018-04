Chyba soudkyně? Stíhání poslance Růžičky z ANO se místo přerušení po dobu mandátu zastavilo úplně

Stíhání zastupitelů

Zatímco však v případě Pavla Růžičky – vzhledem k tomu, že zvolením do sněmovny získal poslaneckou imunitu – se stíhání nepravomocně stoplo, u dalších devíti politiků z Postoloprt nadále pokračuje. Hlavní líčení je v jejich věci nařízeno na 13. června. Pokud by soud uznal jejich vinu, mohlo by jim hrozit až pět let za mřížemi.