Miliardář Sehnal se nechal přednostně očkovat. Podle ředitele nemocnice se vydával za zdravotníka

Miliardář a předseda politické strany ODA Pavel Sehnal, který je podle žebříčku časopisu Forbes 65. nejbohatší Čech, byl počátkem týdne očkován v Nemocnici Na Bulovce. Informuje o tom server Seznam Zprávy. Podle Sehnala ho k očkování přiměli dentisté z jeho firmy. Podle ředitele Nemocnice Na Bulovce Jana Kvačka si ale Sehnal nechal od své kliniky vystavit potvrzení, že je zdravotník. Ačkoliv není. Praha 7:04 3. března 2021

Vakcín v Česku je málo, dosud se proto prioritně očkují jen konkrétní skupiny obyvatel - zdravotníci, senioři nad 70 let a učitelé. Na začátku minulého týdne ale vakcínu dostal v Nemocnici na Bulovce také 56letý miliardář a politik Pavel Sehnal, informuje server Seznam Zprávy.

Sehnal je majitelem holdingu SPGroup, jemuž od konce loňského roku patří soukromá zubní klinika Bulovka Dental Clinic. A právě jeho dentisté ho podle slov Sehnala uprosili, aby se nechal naočkovat.

„Jsem majitel Bulovka Dental Clinic, mám tam zubní lékaře a jsem s nimi v pravidelném styku. Kolegové mě žádali, abych tam šel s nimi,“ řekl podnikatel pro Seznam Zprávy.

Ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček ale pro Seznam zprávy uvedl, že Sehnalovi opakovaně vysvětloval, že se nesmí nechat očkovat.

„Pan Sehnal se mě opakovaně ptal, zda může být očkován, a já jsem to opakovaně zamítal. Explicitně jsem mu řekl, že se naočkovat nemůže, protože není zdravotník, “ popsal.

Sehnal si ale podle Kvačka nechal od své kliniky vystavit potvrzení, že zdravotník je, ačkoli to není pravda. Je majitelem zdravotnického zařízení, jako zdravotník nepracuje, uvedl server Seznam Zprávy. Sehnal to ale odmítá. „Nejsem lékař, ale od prvního března to platí i pro jakoby zdravotnický personál včetně recepčních a ředitele, aspoň takové mám informace,“ uvedl.

Podnikatel není jedinou známou osobností, na kterou se snesla kritika kvůli přednostnímu očkování. V minulosti jí čelil také kuchař a moderátor Zdeněk Pohlreich, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), šéf VZP Zdeněk Kabátek nebo teď již bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.