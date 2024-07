Vězni z Rýnovice využívali pro pašování drog i pingpongové pálky. Ty chodily pod záminkou turnaje

Pod poštovní známkou nebo napuštěné v papíře si nechávají vězni z Rýnovic v Jablonci nad Nisou posílat drogy od svých příbuzných či známých. V době covidové pandemie je pracovníci Vězeňské služby nalezli ukryté i v rukojetích pálek na ping-pong, řekl ve čtvrtek novinářům vedoucí preventista věznice Roman Šípek. Jablonec nad Nisou 15:27 18. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupci věznice a policie ve čtvrtek informovali o odhalení tří organizovaných skupin, které do věznice pašovaly drogy a další zakázané předměty | Zdroj: Profimedia

Podle Romana Šípka si vězni nechali pálky posílat do věznice pod záminkou uspořádání pingpongového turnaje. „Samozřejmě po nějaké době nám začalo být divné, že jich chodí deset, 15,“ uvedl Šípek. Díky rentgenovému snímání pak podle něj uvnitř rukojetí našli skrýš, kam se vešly čtyři gramy pervitinu.

„Jediné, co na rukojeti pálky bylo vizuálně patrné, byla mezera, které byste si běžným okem, pokud byste se na to nechtěli soustředit, nevšimli,“ doplnil Šípek.

Zástupci věznice a policie ve čtvrtek informovali o odhalení tří organizovaných skupin, které do věznice pašovaly drogy a další zakázané předměty. Menších případů bývá podle ředitele věznice Petra Veselého ale výrazně více, ročně jich v Rýnovicích řeší kolem 90.

Vynalézavost vězňů

Podle Vězeňské služby bývají vězni ve snaze získat drogy vynalézaví. Zkouší je dostat dovnitř sami, když pracují mimo věznici, nebo se jim je snaží předat příbuzní a známí při návštěvách nebo v zasílaných balíčcích.

„Máme to zaznamenáno i v korespondenci, kdy se sofistikovaně ukrývají pod poštovní známky, nebo se napouští tou látkou třeba savý papír a jsou to pak řekněme dvoustranné listy časopisů slepené k sobě. Takže opravdu velmi důkladnou činností našich pracovníků tyto případy odhalujeme,“ uvedl ředitel věznice.

Odhalit distribuční kanály drog je podle něj náročné i s ohledem na to, že zásilky obsahují jen malé množství zakázaných látek. „Jakmile se tohle minimální množství dostane mezi vězně, tak to není tak, že by to vězni ukrývali někde po věznici, oni to okamžitě konzumují,“ řekl Veselý.

To, že se vězňům daří bezpečnostní opatření překonat, naznačují testy na drogy, které ve věznici podstupují. Loni i předloni mělo pozitivní test 54 odsouzených v Rýnovicích, za letošní první pololetí 25. Zhruba ve dvou třetinách případů měli vězni pozitivní test na pervitin, druhou nejužívanější drogou je marihuana.

Zaslání drog si vězni nezřídka domlouvají s příbuznými či známými přes mobilní telefony, které se do věznice také pašují. „V roce 2022 došlo k odhalení 19 mobilních telefonů, v roce 2023 to bylo 13 a za první polovinu roku 2024 máme odhaleno 11 telefonů,“ dodal Šípek. Oblíbeným modelem u vězňů je podle něj miniaturní model L8Star, který lze koupit i za 300 korun.