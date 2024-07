Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář

Nová frakce v Evropském parlamentu Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), do které patří i české opoziční hnutí ANO, slouží vědomě či nevědomě zájmům Ruska, a ohrožuje tak bezpečnost a svobodu Evropy. Na síti X to v pondělí uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Proti vyjádření se na tiskové konferenci ohradil šéf hnutí ANO Andrej Babiš, podle něhož je Fiala patologický lhář. Praha 17:27 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ANO klade prioritu na mír a co nejrychlejší zastavení bojů, říká Andrej Babiš (ANO) | Foto: René Volfík, Zuzana Jarolímková | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

„Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy,“ uvedl Fiala. Podle Babiše se ANO na rozdíl od politiků nynějších vládních stran s Kremlem nikdy nepaktovalo. Místopředseda ANO Karel Havlíček řekl, že stupeň zmatenosti premiéra dosáhl vrcholu.

Do frakce Patriotů pro Evropu patří mimo jiné europoslanci z francouzského Národního sdružení Marine Le Penové, maďarské strany Fidesz současného premiéra Viktora Orbána, italské Ligy či Svobodné strany Rakouska a nizozemské Strany pro svobodu Geerta Wilderse.

Babiš označil Fialovo vyjádření za nesmysl. „Je to stále ta stejná písnička, které ani pan premiér nemůže věřit,“ konstatoval Babiš. Fiala podle něj usiluje o porážku Ruska. „Já bych si to také přál, no tak ať to zařídí,“ řekl. ANO klade prioritu na mír a co nejrychlejší zastavení bojů, dodal.

Fiala podle Havlíčka možná není spokojený s tím, jak kategoricky se ANO vymezuje proti Rusku. Zmínil, že Fiala ocenil vyhoštění ruských diplomatů za bývalé vlády ANO a ČSSD (nyní SOCDEM). „Jestli toto říká a současně tvrdí, že jsme vědomě či nevědomě proruští, pak stupeň jeho zmatenosti dosáhl vrcholu. Musí si uvědomit, co říká a jaká jsou fakta,“ dodal.