Pomoc Ukrajině není na úkor českých občanů, v podpoře však nemůžeme přestat, tvrdí Fiala

V podpoře Ukrajiny nesmí Česko ani Evropa přestat. Musíme se také připravovat na její poválečnou obnovu, říká premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj ruský prezident Vladimir Putin válkou pouze evropskou jednotu podporuje. Zároveň také vysvětluje, že Česko Ukrajinu neupřednostňuje na úkor svých občanů, říká v rozhovoru pro speciál Radiožurnálu. Rozhovor Praha 14:40 24. srpna 2022

V neděli v den výročí sovětské invaze do Československa v roce 1968 jste na Twitter napsal, že nás nesmí opustit vůle pomáhat Ukrajině, protože ve válce na Ukrajině jde i o naší svobodu a bezpečnost a dodal jste, že nesmíme dovolit agresorovi, aby zvítězil. Máte jasnou představu, jak by měla Česká republika Ukrajině v příštích týdnech a měsících pomáhat?

Musíme pokračovat v tom, co děláme. Pomáhat Ukrajině jak dodávkách vojenské techniky, tak s humanitární pomocí. Připravovat se také na poválečnou obnovu Ukrajiny. Je opravdu velmi důležité, aby ta pomoc pokračovala a abychom pomohli Ukrajině vzdorovat té obrovské přesile, protože Ukrajinci bojují velmi statečně, bojují i za naši bezpečnost a svobodu evropských zemí.

Je skutečně potřeba, aby Rusko jasně vědělo, že se jeho agrese nevyplácí a že toto není cesta, kterou může v mezinárodních vztazích postupovat.

Vy jste aktuálně premiérem předsednické země EU. Máte při těch evropských jednáních pocit, že trvá evropská solidarita nebo že přece jenom začíná polevovat?

Samozřejmě, že každý déle trvající konflikt třeba ztratí tu nejaktuálnější mediální pozornost, ale nemám vůbec žádný pocit, že by v EU polevovala vůle pomáhat Ukrajině nebo že by některé státy začaly mít pocit, že je potřeba se nějak domluvit s Ruskem. Určitě ne. Naopak. Všichni si uvědomují to obrovské nebezpečí, které představuje ruská agrese.

Ale i ty důsledky, i to, že Vladimir Putin proti nám vede ekonomickou válku například prostřednictvím dodávek a cen energií. To jsou všechno věci, které jenom posilují evropskou jednotu a odhodlání se ruské agresi postavit.

Vy jste se v březnu vydal osobně přímo do Kyjeva jako jeden z prvních zahraničních státníků, který po zahájení té invaze do Kyjeva přijel. Plánujete další návštěvu Kyjeva?

Já jsem v pravidelném kontaktu s ukrajinskými kolegy, jak s prezidentem Zelenským, tak s panem premiérem Šmyhalem, ale bavíme se o tom, co je potřeba udělat pro to, abychom Ukrajině skutečně pomohli.

Zapojujeme se také už do debat o poválečné obnově Ukrajiny. Účastnil jsem se některých mezinárodních konferencí v této věci, ale hlavně se snažíme zapojit české firmy do těch úvah a s některými firmami je už česká vláda v kontaktu a snažíme se dosáhnout toho, abychom se na poválečné obnově Ukrajiny mohli podílet jako ČR a byli jsme na to skutečně připraveni.

Můžete být konkrétnější, s kterými firmami a které oblasti obnovy Ukrajiny by třeba pro Česko měly být prioritou?

V tuto chvíli konkrétnější být nemohu, ale je zde spousta oblasti, ve kterých je ČR skutečně silná, kde pomáhat můžeme. Nemám tady na mysli jenom třeba průmysl, ale i třeba zdravotnictví, jaderné technologie a další a další věci, ve kterých to pro české firmy může být velmi zajímavé.

Současně to bude užitečné i pro Ukrajinu. Toto skutečně není věc pro jeden stát, dokonce ani pro Evropskou unii jako takovou. Tady je potřeba spolupracovat i se Spojenými státy, Kanadou, Japonskem a dalšími zeměmi, které jsou připravené se do toho zapojit. Takže zvažujeme, že část té pomoci by mohla probíhat ještě v době, kdy probíhá i válečný konflikt na těch územích, kde je potřeba pomoci třeba s obnovou škol nebo zdravotnických zařízení.

To znamená třeba ještě v letošním roce?

Ano, něco by se mohlo odehrávat už v letošním roce a samozřejmě to závisí na vývoji toho válečného konfliktu. My bychom si všichni přáli, aby už v letošním roce válka na Ukrajině skončila vítězstvím Ukrajiny. Skončila tím, že se jasně ukáže, že ruské agresivní plány nevycházejí. Nakolik ta situace to umožní a nakolik je toto přání reálné, to uvidíme.

Důležité tady je, abychom pomáhali Ukrajině, dodávali potřebnou techniku, aby dokázala ruské přesile vzdorovat. A ukazuje se, že tato mezinárodní pomoc funguje a také se ukazuje to, že jsou účinné sankce, které mezinárodní společenství na Rusko uvalilo. To jsou věci, ve kterých je potřeba pokračovat a my v tomto smyslu koordinujeme i činnost našich přátel v rámci Evropské unie jako předsednická země.

Vy už jste mluvil o tom, že Rusko vede ekonomickou válku s Evropou i s Českou republikou. Na sociálních sítích se objevují názory, že vaše vláda pomáhá víc Ukrajině než svým vlastním občanům. Co byste autorům těchto příspěvků vzkázal?

Že česká vláda pomáhá občanům velmi intenzivně. Připomenu jenom některé věci: trojí zvýšení penzí v letošním roce, příspěvek na bydlení, který pomáhá těm, kteří mají zvýšené náklady včetně energií na bydlení. Připravili jsme úsporný tarif, který dnes na vládě schválíme: příspěvek 5000 korun na dítě.

To je všechno velmi robustní sociální systém a systém pomoci, který pomáhá občanům i firmám, jak překonat problémy s rostoucími cenami energií. Pokud jde o pomoc Ukrajině, ta je samozřejmě také nutná i v našem zájmu. Je v našem zájmu, abychom zvládli obrovskou uprchlickou vlnu. Ale tady bych chtěl k tomu říct dvě věci.

Za prvé například vojenskou techniku, nebo i částky za vojenskou pomoc, kterou jsme poskytli Ukrajině, dostaneme zaplacenu z Evropské unie prostřednictvím zvláštního fondu.

A druhá informace: v tuto chvíli je na českém pracovním trhu zaměstnáno více než 110 000 uprchlíků z Ukrajiny. A to jsou už lidé, kteří přispívají do českého sociálního a zdravotního systému a i v tomto smyslu nechci říct, že se nám ta pomoc vyplácí, ale určitě na to česká společnost, čeští občané nedoplácejí.