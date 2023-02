Střídání na Pražském hradě? Zeman předá Pavlovi i soudní spory, přibližuje exkancléř Weigl

Hradní tým prezidenta Miloše Zemana odchází a měl by předat agendu nástupcům od Petra Pavla. Jak takové střídání na Pražském hradě vypadá? Žádný ověřený postup není, záleží na ochotě obou týmů spolupracovat, přibližuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, který pracoval deset let jako prezidentův kancléř. Kromě soupisu majetku si budou muset předat třeba i soudní spory. Rozhovor Praha 18:17 1. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Weigl | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jste s Vratislavem Mynářem asi jediní dva kancléři, kteří si v historii České republiky předávali hradní agendu. Václav Havel totiž skončil dříve, než nastupoval Václav Klaus.

Tam k předání také došlo, s Ivem Mathé (kancléř v závěrečném prezidentském období Václava Havla, pozn. red.) jsme si předávali a podepisovali protokoly o převzetí. Byl tam také audit Nejvyššího kontrolního úřadu, který trochu přesáhl nástup Václava Klause. Zažil jsem tedy jak přebírání, tak předávání.

Zmínil jste audit Nejvyššího kontrolního úřad (NKÚ), je to tedy něco standardního, co se dělá při konci éry jednoho prezidenta a nástupu nového?

Prezidentů jsme v naší moderní demokratické historii neměli tolik, takže tradice není dlouhá. Ale myslím, že je to rozumné pravidlo, které se zavedlo. Poslední rok funkčního období končícího prezidenta provádí NKÚ hloubkový audit jak vlastní Kanceláře, tak Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, aby si nastupující administrativa mohla být jistá, co přebírá a v jakém stavu Kancelář najde.

Mohl byste připomenout, jak audity po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi dopadly?

Audit je poměrně rozsáhlá zpráva, která se týká všech možných stránek – smluv, sporů, procesů a tak dále. Byly tam určité nejasnosti, něco se muselo dovysvětlovat, ale v zásadě nebyly shledány takové nedostatky, které by zadávaly nezbytnost nějakého postihu. Nakonec to proběhlo v přijatelné podobě.

Žaloby od Zemana k Pavlovi

Zpět k předávání hradní agendy. Je na to zavedený postup, nějaký plán, co by se kdy mělo předat?

Nic, žádný předpis, žádný standard, který by se mohl aplikovat, neexistuje. Záleží to na ochotě a schopnosti těch dvou týmů spolupracovat. Jedna věc jsou protokolární záležitosti – předávací protokoly, soupisy majetku, inventarizace, stavy na účtech, soudní spory a podobné věci. A druhá věc je předání konkrétních agend, kde organizace funguje, trvá a pokračuje bez ohledu na to, kdy jeden prezident odejde a přijde druhý. Je důležité, aby noví lidé, kteří na Hrad přicházejí, byli seznámeni s praktickým chodem Kanceláře, s agendami a postupy, které jsou zaběhlé a fungují.

Právě ten počátek funkčního období nového prezidenta je vždycky velmi hektický. Inaugurace je velká protokolární akce, která je formálně společnou schůzí obou komor Parlamentu, ale je to společný úkol všech tří nejvyšších ústavních institucí.

A nepochybně každý prezident na začátku svého působení má velké aktivity v oblasti zahraniční politiky. Bude navštěvovat sousední země, bude se seznamovat se svými partnery v Evropě, bude zván na návštěvy. Na samém počátku je to velmi náročné období. Je potřeba, aby lidé, kteří to budou mít na starosti, měli jasnou představu, co to všechno obnáší, co je třeba dělat, jak navázat na to, jak fungovali jejich předchůdci nebo se seznámit s lidmi, kteří to dělají doposud, a vytvořit s nimi nějaký funkční tým.

Zmínil jste soudní spory, které se také předávají. Pokud tedy někdo vede soudní spor s Kanceláří prezidenta republiky, tak ten přejde od týmu Miloše Zemana na tým Petra Pavla?

V čem je žalován Pražský hrad nebo prezident jakožto hlavu státu, tak to samozřejmě přechází dále. Pokud mohu zmínit svou zkušenost, tak my jsme po Václavu Havlovi převzali soudní spor s katolickou církví o katedrálu svatého Víta. Táhl se několik dalších let, což byla právně komplikovaná a politicky i společensky velmi sledovaná kauza. Nakonec se ale podařilo vztahy mezi státem a církví upravit tak, že bez ohledu na to, komu katedrála formálně patří, tak funguje ve prospěch nejen věřících, ale i ve prospěch všech občanů Česka. To se nám, myslím, podařilo.

Jak dlouho takové předávání agendy trvá? Je na to v tuto chvíli do 9. března dostatek času?

Záleží, jakou mají prezidenti představu o tom, jak by jejich Kancelář měla vypadat. Nemusí platit, že se administrativy kompletně vymění, že přijdou úplně noví lidé. Třeba ve Spojených státech to tak obvykle je, v našem případě to doteď bohudíky nebylo.

Když Miloš Zeman přicházel na Pražský hrad, tak přicházel s velmi omezeným okruhem svých nejbližších spolupracovníků a Kancelář přebral tak, jak byla. Ke změnám, které tam za deset let nepochybně byly asi také značné, docházelo postupně. Tomu asi odpovídá i předávání agend. Tam, kde je kontinuita, není potřeba nic předávat. Pokud bude výměna aparátu rozsáhlá, bude rozsáhlejší i celý proces předávání.

Co bylo na předávání agendy nejtěžší?

Když přišel Václav Klaus na Pražský hrad, tak došlo k tomu, že Václav Havel skončil o měsíc dříve, než byl zvolen Václav Klaus. A za to mezidobí se Kancelář téměř rozpadla. Byly tam ohromné odchody zaměstnanců, řada lidí byla ve výpovědi, nebyly podmínky pro to, aby prezident mohl plynule fungovat po bývalém prezidentovi, protože neměl Kancelář, neměl kde bydlet. Bylo to všechno velmi hektické a velmi nestandardní.

Příchod Miloše Zemana na Pražský hrad už byl standardním postupem. Vzpomínám si, že jsem asi dva dny po jeho zvolení navštívil nově zvoleného prezidenta s ředitelem Správy Pražského hradu v jeho prozatímních prostorách. Seznámili jsme se a ujasnili si, jaké má představy o převzetí, co všechno bude potřeba udělat a jak nastavit součinnost mezi dvěma týmy. To se povedlo. Myslím, že po inauguraci jsem tam ještě asi týden přesluhoval, abych předávání dokončil.

Pavel na Hradě?

Pavel a jeho tým zatím úřadují v Hrzánském paláci. Je standardní, že by nový prezidentský tým už fungoval v části Pražského hradu, nebo se toto nenabízí?

Standardní v tomhle není nic. Touto formou přebíral Pražský hrad jenom Miloš Zeman. A pokud si dobře vzpomínám, tak jeho tým si po zvolení a před inaugurací pronajal prozatímní prostory někde kolem Loretánského náměstí, kousek nad dnešním Hrzánským palácem v privátně vlastněném objektu. Sami si tedy našli toto prozatímní působiště. Ale myslím, že není problém, pokud má nový prezident zájem, mu nabídnout vhodné prostory na Pražském hradě. Určitě tam je místa dost.

Pokud by tedy Pavel chtěl a byla by vůle ze Zemanovy strany, tak by nově zvolený prezident mohl sídlit na Pražském hradě. Nic tomu nebrání?

Určitě mohl.

Jako bývalý kancléř, myslíte si, že předání mezi Zemanovým týmem a Pavlovým proběhne hladce?

Těžko to mohu hodnotit. Nevím. Nového pana prezidenta znám pouze společensky. Ale vyjadřoval se velmi kriticky k tomu, jak dnes Kancelář funguje. Nejsem schopen to odhadnout, ale určitě to bude komplikovanější proces, než jsem zažil já s našimi nástupci. Alespoň to tak mediálně vypadá.

Máte nějakou radu pro Janu Vohralíkovou, která se chystá ujmout funkce kancléřky?

Poradil bych jí věc, se kterou by mohla mít úspěch i u nového prezidenta a dalších kolegů, kteří přijdou nově na Pražský hrad. Poradil bych jí, aby si každý týden domluvili prohlídku s průvodci na Pražském hradě a každý týden absolvovali prohlídku nějaké jeho části. Je to úžasný prostor a málokdo ho zná, málokdo ví o všech úžasných detailech, které jsou s prostory spojené.

Je velmi důležité pro každého, komu je tento národní klenot svěřen do péče, aby ho dobře znal, aby to pochopil, aby procítil atmosféru všech středověkých a staletých zdí, místností, sálů a předmětů.

My jsme se o to na samém počátku pokusili, ale člověka pak pohltí nával práce. Lituji, že jsme to nedotáhli do konce a nepoznali úplně všechno. Svým nástupcům bych proto doporučoval, aby tomuhle určitě věnovali velkou pozornost. A nepochybně věřím, že by to bylo velmi zajímavé i pro pana prezidenta Pavla.

V posledních dnech se hodně mluví o tom, kdo by měl iniciovat schůzku mezi Zemanem a Pavlem. Jak je na to váš názor?

Tohle je těžké posoudit, nechci být soudcem. Normální lidé by v normálních vztazích na tomhle neměli bazírovat. Měli by překonat hrdost a domluvit se. Já bych bez ohledu na to, jestli bych byl ten, který zve nebo nezve, tak bych se snažil projevit iniciativu, když druhá strana otálí. A tím myslím prezidenta i zvoleného prezidenta.