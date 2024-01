Kdo, kdy, kde a s kým. Bartošovo ministerstvo chystá centrální registr ubytovaných s přístupem pro úřady

Do nové databáze hostů hotelů či penzionů by mohli nahlížet lidé z hned několika veřejných institucí, od finančních úřadů po ministerstvo pro místní rozvoj. To plánuje spuštění registru na příští rok. Odkazuje se na evropské nařízení, které však schraňování citlivých údajů nenařizuje. Připomínky k návrhu mohl uplatnit Úřad pro ochranu osobních údajů, ale neudělal to. Praha 5:00 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel, ilustrační foto | Foto: Václav Šlauf/MF DNES + LN | Zdroj: Profimedia

Pokud se někdo ubytuje v hotelu na území obce, která vybírá poplatek z pobytu, ubytovatel má povinnost ubytovaného ztotožnit a do knihy hostů zapsat jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo dokladu totožnosti a dny, ve kterých místě pobýval. Kniha se pak uchovává šest let.

Policie opět zkouší rozpoznávání obličejů, používá fotky ze všech osobních dokladů Číst článek

Podle návrhu zákona ministerstva pro místní rozvoj, které vede vicepremiér pro digitalizaci a předseda Pirátů Ivan Bartoš, by se nově všechny tyto informace měly sbírat do centrální databáze ministerstva, a to včetně informace o účelu pobytu. Ubytovat hosta bez prokázání totožnosti pak chystaná novela zákona výslovně zakazuje a trestá pokutou až do výše 100 tisíc korun. Zatím není jasné, jak dlouho se informace budou uchovávat, to by měla po schválení zákona upřesnit vyhláška.

K informacím v databázi by podle plánu ministerstva měli dostat přístup finanční úřady, Český statistický úřad, Finanční analytický úřad, živnostenský úřad v dané obci, samotná obec a rovněž také ministerstvo.

V případě cizinců by informace o nich měla dostávat i cizinecká policie, která ale informace o ubytovaných cizincích získává už nyní.

Kdo, kdy, kde a s kým

Jelikož tak v praxi vznikne centrální zdroj informací, kdo byl kdy, kde a s kým ubytovaný, zjišťoval server iROZHLAS.cz, čím ministerstvo takový zásah do soukromí obhajuje.

„Registr eTurista nezavádí nic nového – v obcích, kde využívají poplatek z pobytu, jsou už dnes vedeny totožné údaje do ubytovací knihy (včetně občanů ČR). Registr jenom tuto povinnost digitalizuje,“ odpověděla tisková mluvčí resortu Veronika Hešíková.

Tím mimoděk pojmenovala změn hned několik: jednak se budou ubytovaní evidovat nově i v obcích, které poplatek z pobytu nevybírají (dle důvodové zprávy k zákonu asi 2/3 obcí – pozn. red.). Papírové knihy u jednotlivých ubytovatelů pak nahradí centrální elektronický registr, informace o všech ubytovaných se tedy začnou shromažďovat na jednom místě, kde k nim dostanou přístup vybrané úřady.

Sledování mobilů zůstává – pro policii i marketing. Co o vás ví váš telefon nebo e-mail? Číst článek

Hešíková tvrdí, že statistická data z registru budou vznikat na čistě anonymní bázi, nicméně pro „jejich sběr je však nutné zajistit, že některá osoba nebude zaznamenána vícekrát, nebo naopak že některá nebude zaznamenána vůbec“. Právě proto se mají do registru zapisovat i jména ubytovaných osob.

Podle mluvčí údajně nepůjde zjistit ani to, kdo se s kým ubytoval. „Budou v něm sice konkrétní osobní údaje, nicméně ty nepůjde spojit s konkrétním pokojem – nebude proto možné zjistit, s kým dalším byla osoba ubytována,“ tvrdila mluvčí.

To ale není přesné: jednak se registrace ubytovaných týká i platforem jako Booking či Airbnb, kde řada osob nabízí jednotlivé apartmány či byty, v takovém případě tedy bude informace o tom, kdo s kým byl ubytovaný, v registru jasná. A i v případě hotelů s více pokoji je možné vztah mezi dvěma osobami dovodit zkrátka z toho, že se ubytovávají ve stejné dny ve stejných hotelích.

Dřív jen bezpečnostní složky

Už nyní mohou vybrané státní orgány do ubytovacích knih nahlížet, musí si ale informace z nich speciálně vyžádat u jednotlivých ubytovatelů, nejde o centrální elektronickou databázi. A to platí i v případě, že například hotelový řetězec své hosty eviduje elektronicky.

Centralizované informace o pohybu lidí mají dnes v Česku bezpečnostní složky, a to prostřednictvím povinně sbíraných záznamů o pohybu mobilních telefonů. Ty ale uchovávají mobilní operátoři a stát s nimi může pracovat obvykle jen se souhlasem soudu.

Dopravní kamery sledují všechna vozidla, záznamy o pohybu policie tají Číst článek

O něco méně podrobný je pak systém sledování pohybu aut, který prostřednictvím dopravních kamer provozuje policie. Použití takových informací finančním úřadem pro vymáhání daní ale nedávno odmítl Nejvyšší správní soud jako neopodstatněně velký zásah do soukromí.

Ministerstvo pro místní rozvoj se v návrhu zákona odvolává na chystané evropské nařízení o evidenci krátkodobého ubytování. Jenže to počítá se sběrem informací o poskytovatelích ubytování, ne o jejich hostech.

Mluvčí ministerstva v této souvislosti tvrdí, že „i zde se předpokládá získávání určitých dat o ubytovaných osobách“, a odkazuje přitom na třetí odstavec článku 11 navrhovaného znění nové evropské legislativy. To ale výslovně zmiňuje jen „počet nocí, na které je jednotka pronajata, a počet hostů, kteří v jednotce za noc pobývali“.

Spravedlnost chrání soukromí

Od dubna loňského roku platí nová legislativní pravidla vlády, podle kterých musí mít každý návrh nové legislativy i posouzení jeho dopadů na soukromí. Důvodová zpráva k chystanému zákonu se této otázce věnuje v bodě devět, kde slibuje, že přístupy do databáze ubytovaných se mají zaznamenávat, aby bylo jasné, kdo s informacemi o ubytovaných osobách pracoval.

„Mezi osobní data, která budou požadována, tak bude patřit jméno a příjmení, datum narození a účel pobytu,“ uvádí důvodová zpráva a doplňuje, že takové informace „jsou významné jednak z hlediska statistiky a jednak z hlediska posouzení, zda konkrétní osoba je poplatníkem poplatku z pobytu“.

Avast prodával data o soukromí uživatelů. Úřad mu vyměřil stamilionovou pokutu, rozhodnutí však tají Číst článek

Následují slova o tom, že informace o státním občanství jsou nezbytné „pro ztotožnění dané osoby, statistické účely a možnosti řízení cestovního ruchu“. K tomu je ale třeba dodat, že osoba bude v registru jednoznačně ztotožněná také číslem osobního dokladu.

Ministerstvo spravedlnosti k návrhu poslalo připomínky, podle kterých je s otazníkem, zda sběr informací o ubytovaných lidech včetně účelu pobytu obstojí. Právo na soukromí totiž garantuje Ústava.

Elektronicky bezpečnější

Podle tvrzení Ministerstva pro místní rozvoj naopak soukromí ubytovaných hostů stoupne. „Zatímco dnes jsou fyzicky zapisována do knih, k nimž může mít přístup prakticky kdokoliv, v budoucnu budou data ukládána v zabezpečeném elektronickém systému,“ dodává důvodová zpráva.

Jelikož návrh zákona už loni v létě prošel připomínkovým řízením, zjišťoval server iROZHLAS.cz, jak se k němu postavil Úřad pro ochranu osobních údajů. Žádná jeho připomínka v legislativní databázi eKLEP vedená není. „Úřad připomínky neuplatnil,“ potvrdil mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Hešíkové by novelu měl letos projednat Parlament, ubytovaní se pak mají centrálně evidovat od roku 2025. Podle důvodové zprávy k zákonu musí být databáze hotová už letos, aby Česko mohlo na systém čerpat evropské finance z Národního plánu obnovy.