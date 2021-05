V prvním květnovém týdnu se budou teploty držet pod 20 stupni. Nejtepleji bude v neděli

Květen bude teplotně podprůměrný, srážkově průměrný. Nejchladnější by měl být tento týden, naopak nejvyšší teploty Česko čekají v příštím týdnu, tedy od 10. května. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nízké teploty mají v tomto týdnu být zejména od středy do soboty.

