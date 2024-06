Počet obyvatel v Česku v 1. čtvrtletí klesl o 41 000 na 10,86 milionu. Vystěhovalo se asi 62 000 lidí

Počet obyvatel České republiky za 1. čtvrtletí letošního roku klesl o 41 000 na 10,86 milionu. Více lidí zemřelo, než se narodilo. Záporný výsledek vykázala i zahraniční migrace, když se ze země vystěhovalo zhruba 62 300 lidí, desetkrát víc než v prvním čtvrtletí roku 2023. Převážně to byli ukrajinští uprchlíci, kterým v Česku skončila dočasná ochrana. Oznámil to v pátek Český statistický úřad (ČSÚ). Praha 14:22 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V letošních prvních třech měsících se narodilo 20 300 dětí, meziročně o 2600 méně (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Počet obyvatel se vrátil pod hranici 10,9 milionu obyvatel, na kterou se vyšplhal na konci loňského roku.

„Úbytek obyvatel pramenil zejména z vysokého počtu vystěhovalých, jejichž velkou část představovaly osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení. Zahraniční stěhování tak skončilo v 1. čtvrtletí zápornou bilancí 31,8 tisíce osob,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Z kvartálních statistik ČSÚ vyplývá, že naposledy celkový počet obyvatel poklesl v prvním čtvrtletí 2021. Tehdy statistici zaznamenali úbytek 6485 lidí. Záporný výsledek zahraniční migrace ale statistiky uvádějí naposledy ve 4. čtvrtletí roku 2013. Tehdy se ze země vystěhovalo o 414 lidí více, než se přistěhovalo. Od té doby až do letošního prvního kvartálu vždy převažoval počet lidí, kteří se od Česka přistěhovali, nad těmi, kteří ze země odešli.

Do zahraničí z ČR odešlo v letošním prvním kvartále na 62 300 lidí, naopak do Česka se přistěhovalo zhruba 30 500 lidí. Podíl na poklesu obyvatelstva mělo i to, že o 9200 lidí více zemřelo, než se narodilo. V letošních prvních třech měsících se narodilo 20 300 dětí, meziročně o 2600 méně.

Zemřelo 29 500 lidí, zhruba o tisícovku méně než loni ve stejném období. Více zemřelých než narozených evidují statistici v prvních čtvrtletích pravidelně od roku 2011. Nejhlubší přirozený úbytek obyvatelstva byl v době covidové pandemie v prvních třech měsících roku 2021, kdy činil 19 000 lidí.

Sňatků statistici zaznamenali od začátku ledna do konce března 3200, meziročně o 800 méně. Rozvodů bylo podle předběžných údajů přes 5000, asi o stovku víc než za loňské první čtvrtletí.