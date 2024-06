Podchody u budějovického nádraží už se neotevřou. Vstupy nechá město odstranit, chodby vyztužit

Podchody pro pěší u českobudějovického vlakového nádraží zůstanou definitivně zavřené. Vstupy u výpravní budovy nechá město odstranit. Podzemní prostory jsou nepřístupné už více než dva roky, radnice uvažovala i o tom, že je nechá úplně zasypat. Nakonec je ale zachová. Část opozice kritizuje, že se o problému nevedla širší debata. České Budějovice 12:41 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uzavřený vstup do podchodu u českobudějovického nádraží | Foto: Petr Skřivánek | Zdroj: ČTK

„V tuto chvíli máme vypsané výběrové řízení na odstranění vstupů u nádraží, protože tam dnes v podstatě pouze překáží. Je tam velký pohyb osob a chceme rozšířit ty chodníky, vstupy budou zaslepeny,“ popisuje aktuální stav náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co město České Budějovice udělá s uzavřenými podchody u nádraží, zajímalo Matěje Vodičku

Jeden z vstupů na straně u hotelu Grand radnice ponechá, aby měla přístup do podzemních prostor. Ty úplně nezaniknou, ale kvůli technickému stavu bude nutná jejich úprava.

„Silnice, která vede nad podchodem, se chová jako most, a ten není v úplně dobrém stavu. Musíme ho vyztužit. Podchod zůstane zachován, nicméně bude v něm spousta železných výztuh, které silnici podepřou,“ uvádí Petr Maroš.

Vedení města považuje toto řešení za nejrozumnější i z ekonomického hlediska. Pro zachování podchodů je také zastupitel Ivo Moravec z opozičního hnutí Občané pro Budějovice. Vadí mu ale, že se opozice nemohla k tématu vyjádřit třeba na některém z jednání zastupitelstva.

Nový parkovací dům v Českých Budějovicích je poloprázdný. Další podobné projekty město zastavilo Číst článek

„Není to vyřešení problému, je to jenom oddálení. Stejně se jednou budeme muset bavit o tom, co s tím prostorem dál. Myslím, že je třeba do té diskuse zapojit co nejvíc lidí, protože nemůže všechno vymyslet jenom vedení města,“ připomíná.

Názory obyvatel se různí. Například podle paní Tamary by bylo dobré podchody zachovat, jsou důležité kvůli bezpečnosti chodců a navíc nabízí i další využití. „Bylo by asi fajn je nechat, udělat tam třeba nějaké obchody nebo pop art scénu. Podchodem se člověk dostane rychleji a bezpečněji k nádraží než přes silnici,“ říká.

Opačný názor má třeba paní Božena. „Samotný podchod jako podchod nefunguje. Nedovedu si představit, jestli z toho lze udělat něco jiného. Stačí přechod nahoře,“ myslí si.

Firma, která vzejde z výběrového řízení, by měla vstupy do podchodů u českobudějovického nádraží odstranit ještě letos. Kdy začne instalace výztuží, zatím není jasné.