Antivirus: Sňatkoví podvodníci úřadují online, hrají na city a odnášejí si miliony

Najít svou spřízněnou duši přes internet? Možné to je, ale na internetových seznamkách i sociálních sítích loví i podvodníci.

Dají se v zásadě rozdělit do dvou skupin: na podvodníky, kteří vyhledávají osamělé ženy toužící po lásce, a podvodnice, které cílí na muže.

Nemovitosti a zlaté cihly

V té první skupině ženu na seznamce osloví muž. Většinou bývá dobře zajištěný a pohledný. Může to být americký voják či šéf velké firmy. Po krátké době ženě projeví silné city.

Tím se podle policie tyto podvody vyznačují: slova jako „miluji tě“ nebo že je žena jeho spřízněná duše začnou podvodníci psát velmi brzy. Jakmile si oběť takzvaně zaháčkují, začnou jí slibovat společný život někde v Evropě. Žena tak začne hledat reálné nemovitosti po Evropě a snít o krásné budoucnosti.

Jenže v tu chvíli začne podvodník zkoušet finty, kterými se snaží vylákat peníze. Předstírá lékařský zákrok, na který mu zrovna chybí finance. Nebo tvrdí, že zdědil zlaté cihly a po oběti chce, aby za něj zaplatila fiktivní clo za balíček s pokladem.

Někdy podvodníci do podvodu zapojí i další osoby, třeba fiktivní dceru, která oběť oslovuje jako maminku a chce po ní příspěvek na studia. Jindy zase doopravdy pošlou peníze a chtějí po podvedené, aby je vybrala a v hotovosti předala dál. Vypadají tak důvěryhodně, že opravdu mají prostředky, přitom tak perou peníze z jiné trestné činnosti.

Tisíce i miliony

Policie v této souvislosti zaznamenala škody v řádu desítek tisíc korun, ale někdy se vyšplhají do milionů – v jednom případě šlo dokonce o 14 milionů korun.

Na muže zase cílí ženy, které se vydávají za Rusky, Ukrajinky nebo Asiatky, případně za princezny z Afriky. Od mužů chtějí pomoc se studii, cestováním nebo jiným problémem, a obvykle cílí na sexuální touhy obětí. Následně poškozeného opět oberou o peníze.

Pachatelům aktuálně vypomáhá umělá inteligence, která pro ně ve velkém generuje důvěryhodně vypadající fotografie, které není snadné odhalit ani při hledání na internetu.

I v případě, že oběť na plánovaný podvod přijde, se ale pachatelé nevzdávají: v jednom případě se tak třeba podvodník přiznal, omluvil se a pod záminkou, že chce vést slušný život, z oběti vylákal další prostředky.

U takových podvodů se navíc oběti stydí a často proto věc neoznámí policii. I proto není úplně jisté, kolik takto podvedených vlastně je. Jak ale upozorňuje bezpečnostní společnost Avast, Česko patří mezi země, kde je seznámení s takovým podvodníkem pravděpodobné.

Lidé by tak nikdy neměli posílat peníze někomu, s kým se nesetkali osobně. Stejně tak by nikomu dalšímu, bez ohledu na své city, neměli svěřovat přístup do internetového bankovnictví.

A pomůže i vědět, že takové podvody existují, a nemyslet si, že zrovna mně se to stát nemůže.